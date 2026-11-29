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छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव दिसंबर में होने के आसार, अरुण साव ने किया बीजेपी की जीत का दावा, दीपक बैज पर बोला हमला

रायपुर : छत्तीसगढ़ में 17 नगरीय निकायों के चुनाव दिसंबर महीने में संभावित है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने संकेत दिए हैं कि 30 नवंबर को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और मतदान की तारीख घोषित की जाएगी.

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 17 निकायों में पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है और पिछले चुनाव का परिणाम दोहराएगी. इसके साथ ही अरुण साव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के प्रदर्शन और प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत की बैठक में सामने आई अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.

निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है. इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और मतदान की तारीख घोषित की जाएगी- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के 17 नगरीय निकायों में चुनाव को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में नगरीय निकाय चुनाव संभावित हैं.

नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर अरुण साव ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है और इस बार भी पार्टी की तैयारियां उसी गंभीरता से चल रही है. सभी 17 नगरीय निकायों में पार्टी की तैयारी पूरी है. चुनाव के लिए सभी स्तरों पर प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है. उन्होंने विश्वास जताया कि पिछले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को जो परिणाम मिला था, इस बार भी पार्टी उसी परिणाम को दोहराएगी.

अरुण साव ने किया भाजपा की जीत का दावा

अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षों में प्रदेश सरकार ने शहरों के विकास के लिए सुनियोजित तरीके से काम किया है. शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए गए हैं. ऐसे में जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद और समर्थन देगी. उन्होंने दावा किया कि सभी नगरीय निकायों में भाजपा की जीत होगी.

कांग्रेस हारे-पिटे लोगों की पार्टी बन गई-अरुण साव

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के प्रदर्शन को लेकर भी उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हारे-पिटे लोगों की पार्टी बनकर रह गई है. पार्टी के सबसे बड़े नेता 100 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाने के बावजूद नेता बने हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए हैं. इसमें कोई अनोखी बात नहीं है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है.

जो आए वो लड़ रहे, जो नहीं आए उन्हें नोटिस- अरुण साव

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत की कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक को लेकर भी अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई है कि प्रदेश प्रभारी की बैठक में जिला अध्यक्ष तक शामिल नहीं हो रहे हैं. जिन्हें नोटिस जारी करना पड़ रहा है. अरुण साव ने कहा कि बैठक में जो नेता पहुंच रहे हैं, वे आपस में ही झगड़ रहे हैं. जो नहीं आ रहे हैं, उन्हें नोटिस मिल रहा है. इससे कांग्रेस की दुर्दशा साफ दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हालात बेहद खराब हैं और पार्टी के भीतर आपसी तालमेल की कमी स्पष्ट नजर आ रही है.