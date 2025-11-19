ETV Bharat / state

मुंगेली का होगा चौतरफा विकास, धन की नहीं है कोई कमी: डिप्टी सीएम अरुण साव

डिप्टी सीएम अरुण साव ने मुंगेली में विकासकार्यों से जुड़ी घोषणाएं की है.

Deputy CM Arun Sao visits Mungeli
डिप्टी सीएम अरुण साव का मुंगेली दौरा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 19, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read
मुंगेली: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बुधवार को मुंगेली के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने 29 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्यों की घोषणा की है. आगर खेल परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों का शुभारंभ किया.

डिप्टी सीएम ने कई कार्यों का लोकार्पण किया: डिप्टी सीएम अरुण साव ने मुंगेली नगर पालिका में नगरीय निकाय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग के कई कार्यों का उपहार दिया है. उन्होंने कुल 1755.12 लाख रुपये के 91 कार्यों का लोकार्पण किया. इसके साथ ही, 1241.79 लाख रुपये के 23 नए निर्माण कार्यों का डिप्टी सीएम ने भूमिपूजन किया.

मुंगेली में विकास कार्यों का शुभारंभ (ETV BHARAT)

मुंगेली में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ी: जानिए मुंगेली में कितने विकास कार्यों की सौगात मिली है.

  • परशुराम चौक का सौंदर्यीकरण और मूर्ति स्थापना
  • वार्ड 11 व 20 में सामुदायिक भवन का निर्माण
  • वार्ड 13 में प्रसाधन सहित बस प्रतीक्षालय का लोकार्पण
  • 76 सीसी सड़क, आरसीसी नाली, बाउंड्रीवाल निर्माण का उद्घाटन
  • इन कार्यों का हुआ भूमिपूजन
  • बालानी चौक में माता परमेश्वरी चौक सौंदर्यीकरण
  • अधिकारी-कर्मचारी आवास निर्माण
  • मां परमेश्वरी चौक एवं देवांगन मुक्तिधाम में हाईमास्ट लाइट स्थापना
  • भक्त माता कर्मा चौक निर्माण एवं मूर्ति स्थापना
  • साहूपारा में सामुदायिक भवन निर्माण
  • निरंजन प्रसाद केशरवानी बालवाटि का जीर्णोद्धार
  • आगर खेल परिसर का जीर्णोद्धार
  • पड़ाव चौक में महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा की स्थापना

मुंगेली के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी. शहर में सड़क, नाली और पानी सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. बीते 20 महीनों में नगर पालिका को विभिन्न योजनाओं के तहत 92 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भविष्य में भी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी. उन्होंने आम जनता से शहर के विकास में सहयोग की अपील की. 19 नवंबर को हुए विकास कार्यों से मुंगेली की सूरत बदलने की उम्मीद जनता को हुई है.

TAGGED:

DEVELOPMENT OF MUNGELI
मुंगेली का विकास
मुंगेली में विकास कार्य
बिलासपुर संभाग का मुंगेली शहर
CG DEPUTY CM ARUN SAO

