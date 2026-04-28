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बलरामपुर रामानुजगंज के जंगल से लापता युवती की लाश बरामद, पुलिस की जांच जारी

बलरामपुर रामानुजगंज में एक युवती की लाश महुआ पेड़ के पास से बरामद की गई है. पुलिस जांच में जुट गई है.

Balrampur Ramanujganj SP Office
बलरामपुर रामानुजगंज एसपी कार्यालय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 6:38 PM IST

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बलरामपुर: जिले के रामानुजगंज इलाके के जंगल से एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है. युवती की लाश पुरूषोत्तमपुर गांव के जंगल में महुआ पेड़ के पास मिली. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह का खुलासा हो सकेगा.

सोमवार से लापता थी युवती

जानकारी के मुताबिक युवती ग्राम पंचायत देवीगंज की रहने वाली थी. उसके माता पिता ईंट भट्ठा में काम करने के लिए झारखंड गए थे. इस दौरान युवती और उसके दो भाई घर पर मौजूद थे. युवती अचानक सोमवार की देर शाम घर से बाहर निकल गई. उसके बाद वह सुबह तक घर नहीं लौटी. परिजनों ने सुबह युवती की तलाश शुरू की. जिसके बाद पुरूषोत्तमपुर गांव के जंगल में युवती का शव बरामद हुआ.

बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस की जांच जारी

घटना के बाद रामानुजगंज थाना प्रभारी अजय साहू ने कहा कि हमें सूचना मिली की जंगल में युवती का शव है. जिसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल भिजवाया गया है.

इस घटना को लेकर परिजनों से भी बात की जा रही है. केस में सभी एंगल से जांच की जा रही है- अजय साहू, थाना प्रभारी,रामानुजगंज थाना

इस घटना के बाद मृतिका के परिजनों सहित गांव में शोक का माहौल है. दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह का खुलासा हो सकेगा.

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