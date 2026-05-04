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सूरजपुर में महिला की किडनैपिंग, 22 लाख की फिरौती मांगी, दो आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर में एक महिला की किडनैपिंग का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस केस में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Surajpur Kidnapping Case
सूरजपुर किडनैपिंग केस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 4, 2026 at 10:40 PM IST

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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में क्राइम की बढ़ी घटना सामने आई है. अकेली महिला को उसके ही यहां काम करने वाले ड्राइवर ने अपने साथीयों के साथ मिलकर अगवा किया और फिरौती की मांग की. इस केस में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पूरी घटना कोतवाली आना क्षेत्र की है. एसईसीएल क्षेत्र में रहने वाली 58 साल की महिला के यहां ड्राइवरी का काम करने वाले रौशन देवांगन ने इस घटना को अंजाम दिया.

पुलिस तफ्तीश में चौंकाने वाले खुलासे

आरोपी रौशन देवांगन जो पूर्व में पीड़ित महिला के घर में 18 महीनों तक ड्राइवर का कार्य किया था.उसे जानकारी थी कि संबंधित एसईसीएल रिटायर्ड हैं और इसे रिटायरमेंट का पैसा मिला है.जहां पैसों की लालच में आकर इसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण की योजना बनाई.वहीं महिला घर में अकेली थी और उनके पति अम्बिकापुर अपनी गाड़ी बनवाने गये हुए थे. तभी रौशन देवांगन अपने साथियों के साथ उनके घर आया और महिला से कुछ बातचीत कि इसी बीच पानी कि मांग की. उसके बाद महिला को किडनैप कर दिया.

सूरजपुर पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)

22 लाख की फिरौती मांगी

महिला की किडनैपिंग के बाद आरोपियों ने 22 लाख रुपये के फिरौती की मांग की. उसके बाद मोबाइल बंद कर दिया. पुलिस ने इस केस में जांच शुरू कर की. इस बात की सूचना आरोपियों को लगी तो उन्होंने डर के महिला को रोड पर छोड़ दिया. महिला घायल अवस्था में रोड पर पड़ी रही. महिला ने राहगीरों की मदद से एक घर से मदद मांगी और मोबाइल से फोन कर घर में जानकारी दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन टीमें गठित कर आरोपियों की पतासाजी की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं एक फरार आरोपी की पतासाजी की जा रही है.

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