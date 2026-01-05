ETV Bharat / state

रायगढ़ पुलिस का एक्शन, मारपीट और हत्या की कोशिश केस में 8 आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़: बीते दिनों रायगढ़ के कोतरारोड में एक शख्स और उसके बेटे से मारपीट की घटना हुई थी. इस केस में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूरी घटना 4 जनवरी 2026 की है. जब किरोड़ीमल नगर में गोविंद राम नेताम और उसके बेटे के साथ आरोपियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 8 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है.

4 जनवरी को हुई मारपीट

4 जनवरी को किरोड़ीमल नगर में एक निजी कंपनी में काम करने वाले मजदूरों ने गोविंद नेताम और उसके बेटे छवि नेताम के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया. मजदूर पीड़ित के बेटे पर साथ में जबरन काम करने का दबाव बना रहे थे. जब पीड़ित के बेटे ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया. आरोपियों ने गेट बंद कर गोविंद नेताम और उसके बेटे से मारपीट की. आरोपियों ने गोविंद नेताम के सिर पर डंडे से वार किया. जिससे उसके सिर से खून बहने लगा. पीड़ित किसी तरह मौके से भागकर पुलिस के सामने पहुंचे और केस दर्ज कराया.