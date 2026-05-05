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आईपीएल सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि आरोपी करण देवांगन, उत्तम निषाद, गोपाल निषाद और लोकेश यादव को घेराबंदी कर पकड़ा गया. आरोपियों ने खुलासा किया कि उम्दा निवासी एडमिन कुलदीप बागड़े से 15-15 हजार रुपये में साइलेंट 777 ऐप की आईडी और लिंक खरीदा था.

दुर्ग : आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पाटन इलाके में गुजरात और पंजाब के मैच पर दांव लगवा रहे चार सटोरियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

ऑनलाइन लिंक के जरिए सट्टेबाजी

पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले 15 दिनों से ऑनलाइन लिंक के जरिए सट्टा चला रहे थे. मैच खत्म होने के बाद जब ये सभी आरोपी पैसों के लेनदेन और हिसाब-किताब के लिए पाटन के बाजार चौक पर इकट्ठा हुए, तभी एसीसीयू और स्थानीय पुलिस ने इन्हें दबोच लिया.

आरोपियोें के पास से नगद राशि औऱ स्मार्टफोन बरामद

आरोपियों के पास से 4 हाई-टेक स्मार्टफोन और नगद राशि बरामद की गई है. आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस मुख्य एडमिन कुलदीप बागड़े की तलाश में जुट गई है, ताकि इस बड़े सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचा जा सके. इस कार्रवाई के बाद से दुर्ग भिलाई में हड़कंप है. पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी सूरत में सट्टेबाजी जैसे अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस ने कहा है कि आने वाले समय में भी दुर्ग भिलाई पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. जिससे दुर्ग भिलाई शहर में सट्टेबाजी पर लगाम लगाई जा सके.

छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजों पर कब हुई कार्रवाई



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