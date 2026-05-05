ETV Bharat / state

आईपीएल सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी पर कार्रवाई की है. कुल चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

Bookie Arrested in Durg
दुर्ग में सट्टेबाज गिरफ्तार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 5, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पाटन इलाके में गुजरात और पंजाब के मैच पर दांव लगवा रहे चार सटोरियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

आईपीएल सट्टेबाजी में चार आरोपी गिरफ्तार

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि आरोपी करण देवांगन, उत्तम निषाद, गोपाल निषाद और लोकेश यादव को घेराबंदी कर पकड़ा गया. आरोपियों ने खुलासा किया कि उम्दा निवासी एडमिन कुलदीप बागड़े से 15-15 हजार रुपये में साइलेंट 777 ऐप की आईडी और लिंक खरीदा था.

दुर्ग आईपीएल सट्टेबाजी केस में एक्शन (ETV BHARAT)

ऑनलाइन लिंक के जरिए सट्टेबाजी

पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले 15 दिनों से ऑनलाइन लिंक के जरिए सट्टा चला रहे थे. मैच खत्म होने के बाद जब ये सभी आरोपी पैसों के लेनदेन और हिसाब-किताब के लिए पाटन के बाजार चौक पर इकट्ठा हुए, तभी एसीसीयू और स्थानीय पुलिस ने इन्हें दबोच लिया.

आरोपियोें के पास से नगद राशि औऱ स्मार्टफोन बरामद

आरोपियों के पास से 4 हाई-टेक स्मार्टफोन और नगद राशि बरामद की गई है. आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस मुख्य एडमिन कुलदीप बागड़े की तलाश में जुट गई है, ताकि इस बड़े सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचा जा सके. इस कार्रवाई के बाद से दुर्ग भिलाई में हड़कंप है. पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी सूरत में सट्टेबाजी जैसे अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस ने कहा है कि आने वाले समय में भी दुर्ग भिलाई पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. जिससे दुर्ग भिलाई शहर में सट्टेबाजी पर लगाम लगाई जा सके.

छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजों पर कब हुई कार्रवाई


1 मई 2026: IPL बेटिंग के खिलाफ दुर्ग पुलिस का शिकंजा, चार आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट

28 अप्रैल 2026: धमतरी में आईपीएल सट्टा नेटवर्क का खुलासा, ऐप और यूपीआई से सट्टेबाजी, आरोपी गिरफ्तार

27 अप्रैल 2026: दुर्ग जिले में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले युवक को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार किया.

25 अप्रैल 2026: आईपीएल ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ कर दुर्ग पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों का नेटवर्क कई राज्यों में फैला था.

छत्तीसगढ़ में जॉब फ्रॉड केस, फर्जी नियुक्ति आदेश जारी कर करोडों की ठगी, शिक्षक और क्लर्क गिरफ्तार

रायपुर कमीश्नरी में बड़ी पोस्टिंग, 136 पुलिसकर्मियों का तबादला, कई थानों के कर्मी हुए इधर उधर

TAGGED:

IPL BETTING DURG
DURG POLICE MAJOR ACTION
आईपीएल सट्टेबाजी
दुर्ग भिलाई क्राइम न्यूज
CG CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.