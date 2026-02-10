ETV Bharat / state

पत्नी छोड़ गई तो शख्स बन गया जालिम, 6 साल के बेटे को बेरहमी से मार डाला, दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया.

Raigarh Police Action
रायगढ़ पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 4:40 PM IST

रायगढ़: छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल सिटी रायगढ़ से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां के लैलूंगा इलाके के गांव जामढोढी में एक पिता ने अपने 6 साल के बेटे की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. 8 फरवरी रविवार को आरोपी ने अपने बेटे का मर्डर कर दिया. पुलिस ने 10 फरवरी मंगलवार को आरोपी को अरेस्ट किया है.

घरेलू विवाद में की हत्या

रायगढ़ के डीएसपी सुशांतो बनर्जी ने मीडिया को बताया कि आरोपी विनोद महेश्वरी ने अपने 6 साल के बेटे की हत्या कर दी. पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अपने 6 साल के बेटे को कुएं में फेक दिया. वह खुद भी कुएं में कूद गया और बेटे को डुबाकर उसकी जान ले ली.

रायगढ़ पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

आरोपी विनोद महेश्वरी ने अपने 6 साल के बच्चे को पहले कुएं में फेंक दिया. उसके बाद वह भी कुएं में कूद गया. अपने बेटे को उसने कुएं में डूबाकर मार डाला. इस दौरान उसने अपने भाई को पंप नहीं चालू करने को कहा. इस तरह आरोपी ने अपने बेटे की हत्या कर दी. आरोपी के भाई की शिकायत पर सोमवार को इसका खुलासा हुआ. मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया है- सुशांतो बनर्जी, डीएसपी, रायगढ़

पत्नी के जाने से परेशान था आरोपी

पुलिस की तफ्तीश में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी विनोद की पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है. वह अकेले अपने बेटे और अपने भाइयों के साथ रहता था. पत्नी के छोड़ के जाने और घरेलू विवाद की वजह से उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस इस केस में आगे की तफ्तीश कर रही है.

पुलिस ने मृत बच्चे का शव कुएं से बरामद कर लिया है. आरोपी विनोद महेश्वरी को गिरफ्तार कर रायगढ़ कोर्ट में पेश किया गया है. अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

