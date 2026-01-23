ETV Bharat / state

दुर्ग में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ने की आत्मदाह की कोशिश, हालत गंभीर

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता ने जानलेवा कदम उठा लिया. शुक्रवार को मकान खाली कराने आई दुर्ग पुलिस और कोर्ट की टीम के सामने महिला ने आत्मदाह की कोशिश की. इस घटना में महिला 95 फीसदी तक जल गई. उसे आनन फानन में दुर्ग अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके बाद महिला को रायपुर रेफर किया गया है.

कांग्रेस की इस महिला कार्यकर्ता का नाम शबाना निशा उर्फ रानी है. वह दुर्ग के पचरीपारा में किराए के मकान में रहती थीय पीड़िता के मामा लियाकत अली ने बताया कि शबाना चाहती थी कि वह जिस मकान में रह रही है, उसे जमीन मालिक बेच दे, ताकि वह वहीं रह सके. कोर्ट के आदेश पर घर खाली कराने पहुंची पुलिस और कोर्ट स्टाफ के सामने शबाना ने आत्मदाह की कोशिश की.

दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ता का घातक कदम (ETV BHARAT)

शबाना की हालत गंभीर

इसमें वह 95 फीसदी झुलस गई. पीडि़ता को रायपुर के डीकेएस अस्पताल भर्ती किया गया है. जहां की हालत गंभीर बताई जा रही है. शबाना के मामा लियाकत अली ने वह पिछले 40 से 45 सालों से मकान में किराए पर रह रही थी. बीते 4-5 महीनों से घर खाली करने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था. इस दौरान जब टीम उससे मकान खाली कराने के लिए आई तो उसने घातक कदम उठा लिया.

दुर्ग पुलिस का बयान

दुर्ग के एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि महिला के आत्मदाह के प्रयास की सूचना मिली थी. महिला को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है. फिलहाल स्थिति स्थिर बताई जा रही है. रायपुर पुलिस को केस की जानकारी दी गई है. स्थिति में सुधार होने पर महिला से बयान लिया जाएगा.