ढाई साल के बच्चे पर कुल्हाड़ी से हमला, दुर्ग पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. यहां एक बुजुर्ग ने ढाई साल के मासूम पर कुल्हाड़ी से वार किया. इस हमले में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया. बच्चे का इलाज दुर्ग भिलाई के अस्पताल में चल रहा है. इस केस में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. दुर्ग भिलाई में हुई इस वारदात ने लोगों को झकझोर दिया था. उसके बाद पुलिस ने समय रहते इस केस में एक्शन ले लिया.

दुर्ग पुलिस के एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम परदेशी राम देवांगन है. उसकी उम्र 66 साल है और वह बजरंग चौक का निवासी है. पुलिस ने आरोपी को जोरातराई गांव से अरेस्ट किया है. आरोपी के खिलाफ धारा 109, 296, 351(3) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है.

दुर्ग पुलिस को सफलता (ETV BHARAT)

आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार एवं घटना के समय पहने गए कपड़े जब्त किए गए हैं. आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है. केस के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है-मणिशंकर चंद्रा,एएसपी, दुर्ग भिलाई पुलिस

गुस्से में बुजुर्ग ने किया हमला

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने मीडिया को बताया कि आरोपी ने गुस्से में आकर बच्चे पर कुल्हारी से हमला किया था. जिससे बालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल बालक को तत्काल उपचार हेतु बीएम शाह अस्पताल, भिलाई में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है.विवेचना के दौरान आरोपी की पतासाजी की गई और उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है.