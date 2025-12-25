ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड से शादी के लिए पत्नी और 3 साल के बच्चे की नृशंस हत्या, परिवार वालों ने भी दिया साथ

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गुमशुदगी का मामला एक जघन्य दोहरे हत्याकांड में तब्दील हो गया.

MURDER MISTERY KONDAGAON
कोंडागांव मर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 25, 2025 at 12:19 PM IST

|

Updated : December 25, 2025 at 12:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोंडागांव: 22 नवंबर को फरसगांव थाना में आमदेव महावीर नामक व्यक्ति ने सूचना दर्ज कराई कि उसकी बहन भगवती सेठिया अपने 3 साल के बेटे वात्सल्य सेठिया के साथ अचानक लापता हो गई है. 20 नवंबर के बाद से कहीं भी उनका पता नहीं चल रहा है. परिजनों को पहले लगा कि बहन अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गई होगी लेकिन जब उससे संपर्क नहीं हो पाया तो भाई ने दो दिन बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोंडागांव एसपी पंकज चंद्रा के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल तीन विशेष टीमों का गठन किया. जांच के दौरान साइबर सेल और फरसगांव पुलिस को अहम सुराग मिले. जिसके बारे में फरसगांव एसडीओपी अभिनव उपाध्याय ने खुलासा किया.

कोंडागांव में अवैध प्रेम संबंध के लिए पति बना कातिल (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोंडागांव पुलिस ने डबल मर्डर का किया खुलासा

एसडीओपी अभिनव उपाध्याय ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि महिला का अपने पति रोहित सेठिया से विवाद चल रहा था. आखिरी बार उसकी बात अपने पति से हुई थी, जिसके बाद वह गायब थी. टेक्नीकल जांच में पता चला कि तीन आरोपियों के साथ महिला एक नीली कार में विशाखापट्नम रूट पर आखिरी बार जाते हुए देखी गई. इसी आधार पर पुलिस का शक गहराया और रोहित की तलाश शुरू की गई. इन्वेस्टीगेशन के दौरान तीन आरोपियों की लोकेशन देश के अलग अलग क्षेत्र हरिद्वार, करीमनगर और कोलकाता में दिखी. जिसके बाद इनकी भूमिका संदिग्ध नजर आई.

पति ने ऐसी रची पत्नी और बच्चे की हत्या की साजिश

पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपियों की तलाश कर हिरासत में लिया गया. पूछताछ में पता चला कि महिला के पति रोहित सेठिया ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या का प्लान पहले से किया हुआ था. जिसमें उसके माता पिता, गर्लफ्रेंड बसंती प्रधान भी शामिल थी. इसकी पूरी प्लानिंग की गई.

भगवती सेठिया को विशाखापट्नम घूमने जाने का झांसा देकर रोहित ने मिलने बुलाया. इसके लिए उसने दूसरे का फोन का इस्तेमाल किया. इसके बाद रोहित, अपने दो साथी ममेरा भाई नरेश पांडे और दोस्त मिथिलेष मरकाम के साथ पत्नी और बच्चे को लेकर ओडिशा पहुंचा. जहां पहले भगवती सेठिया की गला घोंटकर हत्या की और उसके शव में पत्थर बांधकर इंद्रावती नदी में फेंक दिया गया. एसडीओपी ने बताया कि ओडिशा के जिला नवरंगपुर पुलिस से पूछने पर पता चला कि 23 दिसंबर को महिला का शव मिला था. शव की पहचान भगवती सेठिया के रूप में की गई. बच्चे की भी बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई. बच्चे का गला दबाकर तालाब में फेंका गया. बच्चे के शव की तलाश जारी है.

पति ने पत्नी और बच्चे की हत्या क्यों की ?

पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में ये लग रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड बसंती उस पर दबाव बना रही थी कि पत्नी और बच्चे को रास्ते से हटाएंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. पैसे लेनदेन के मामले की कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

पति, सास ससुर, गर्लफ्रेंड, भाई, दोस्त, और मामा गिरफ्तार

आरोपियों से पूछताछ के बाद इस घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुख्य आरोपी मृतका का पति रोहित सेठिया, नरेश पांडे ममेरा भाई, दोस्त मिथिलेष मरकाम, बसंती प्रधान रोहित की प्रेमिका, रमेश चंद्र सेठिया ससुर, उर्मिला सेठिया सास और प्रभु लाल पांडे आरोपी रोहित का मामा कुल सात लोगों की गिरफ्तार हुई है.

आरोपियों को फांसी देने की मांग

मृतका के परिजनों और कलार समाज के पदाधिकारियों ने इस नृशंस हत्याकांड के आरोपियों को को फांसी की सजा देने की मांग की है. साथ ही शासन-प्रशासन से आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की गई है.

रेत खनन व भंडारण आदेश निरस्त करने की मांग, कलेक्ट्रेट पहुंचे बैगा जनजाति के लोग
बीजापुर सड़क घोटाला: PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दो SDO सस्पेंड
मर्डर केस में चार भाईयों को आजीवन कारावास, शराब विवाद में ली थी जान, कोर्ट का फैसला बना नजीर
Last Updated : December 25, 2025 at 12:40 PM IST

TAGGED:

MURDER MISTERY KONDAGAON
KONDAGAON CRIME
कोंडागांव मर्डर
फरसगांव थाना
KONDAGAON MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.