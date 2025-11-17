छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच सहकारी समिति कर्मचारी संघ का सामूहिक इस्तीफा
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी जारी है. इस बीच सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है.
रायपुर: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी यानी की धान तिहार चल रहा है. इस बीच धान उपार्जन केंद्रों में काम करने वाले सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. सोमवार को राजधानी रायपुर में सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने सामूहिक इस्तीफा दिया है. सहकारी समिति के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि वह 18 नवंबर से जेल भरो आंदोलन करेंगे.
केस दर्ज होने से कर्मचारी नाराज: सहकारी समिति कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. जिसकी वजह से 15 तारीख से शुरू हुई धान खरीदी का काम भी प्रभावित हो रहा है. प्रदेश के सहकारी समिति में काम करने वाले 30 पदाधिकारीयो के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. सहकारी समिति कर्मचारियों ने सोमवार को तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा है.
सहकारी समिति में काम करने वाले लगभग 30 कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करा दी है. जिसके विरोध में सोमवार को प्रदेश के पांचो संभाग मुख्यालय में सहकारी समिति के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम सामूहिक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है- रामकुमार वर्मा, संगठन मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ
पूरे प्रदेश में जारी है हड़ताल: पूरे प्रदेश में सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. 12 नवंबर से यह हड़ताल संभाग स्तर पर शुरू किया गया है. इस प्रदर्शन में सहकारी समिति कर्मचारी संघ के सेल्समेन, चौकीदार, लिपिक, लेखापाल, सहायक समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं. जिनकी संख्या लगभग 18000 के आसपास है.
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की मांगों पर नजर
- सभी कर्मचारियों को नियमित वेतन और 12 माह का भुगतान किया जाए
- धान खरीदी नीति 2024-25 में आउटसोर्सिंग से नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियमित किया जाए.
- धान खरीदी वर्ष 2023-24 और 2024-25 की सूखत राशि समितियों को दी जाए.
- सेवा नियम 2018 में संशोधन कर भविष्य निधि, ईएसआईसी, महंगाई भत्ता और सीधी भर्ती में प्राथमिकता दी जाए. इसके अलावा परिवहन में देरी न हो और शून्य शॉर्टेज पर प्रोत्साहन राशि दी जाए.