छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है. उससे पहले सहकारी समितियों के कर्मियों ने चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2025 at 7:29 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. इस प्रदर्शन में सहकारी समिति कर्मचारी संघ के सेल्समेन, चौकीदार, क्लर्क, लेखापाल, सहायक समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं. पूरे छत्तीसगढ़ में 2058 सहकारी समिति हैं. इस साल 2739 धान खरीदी केंद्रों में 15 नवंबर से धान खरीदी होनी है. उससे पहले यह विरोध प्रदर्शन जारी रहने से किसानों को परेशानी हो सकती है.
धान खरीदी हो सकती है प्रभावित: छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के संगठन मंत्री रामकुमार वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 3 नवंबर से सहकारी समिति कर्मचारी संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. सभी जिला मुख्यालय के साथ ही संभाग मुख्यालय में स्ट्राइक चल रही है. सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आमरण अनशन और आत्मदाह जैसे कदम उठाए जाएंगे.
12 नवंबर को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा. यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहा तो आने वाले दिनों में धान खरीदी शुरू होना है. इससे धान खरीदी का काम पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा. जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी- रामकुमार वर्मा, मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगें: छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने सरकार के सामने जो मांगें रखी हैं. वो इस प्रकार हैं.
- सभी कर्मचारियों को नियमित वेतन और 12 माह का भुगतान किया जाए
- धान खरीदी नीति 2024-25 की कंडिका 11.3.3 में आउटसोर्सिंग से नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियमित किया जाए
- धान खरीदी वर्ष 2023-24 और 2024-25 की सूखत राशि समितियों को दी जाए
- सेवा नियम 2018 में संशोधन कर भविष्य निधि, ईएसआईसी, महंगाई भत्ता और सीधी भर्ती में प्राथमिकता दी जाए. परिवहन में देरी न हो और शून्य शॉर्टेज पर प्रोत्साहन राशि दी जाए