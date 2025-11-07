ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल

रायपुर: छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. इस प्रदर्शन में सहकारी समिति कर्मचारी संघ के सेल्समेन, चौकीदार, क्लर्क, लेखापाल, सहायक समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं. पूरे छत्तीसगढ़ में 2058 सहकारी समिति हैं. इस साल 2739 धान खरीदी केंद्रों में 15 नवंबर से धान खरीदी होनी है. उससे पहले यह विरोध प्रदर्शन जारी रहने से किसानों को परेशानी हो सकती है.

धान खरीदी हो सकती है प्रभावित: छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के संगठन मंत्री रामकुमार वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 3 नवंबर से सहकारी समिति कर्मचारी संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. सभी जिला मुख्यालय के साथ ही संभाग मुख्यालय में स्ट्राइक चल रही है. सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आमरण अनशन और आत्मदाह जैसे कदम उठाए जाएंगे.