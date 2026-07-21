दिल्ली में राहुल गांधी का मार्च, रायपुर में कांग्रेस का लोकभवन घेराव, भारी पुलिस बल तैनात
दिल्ली में राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन किया है. इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में कांग्रेस ने रायपुर में लोकभवन का घेराव किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 21, 2026 at 11:00 PM IST
रायपुर: दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर निकाले गए मार्च के समर्थन में कांग्रेस ने देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोकभवन के सामने आंबेडकर चौक पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा अनियमितताओं पर संसद में चर्चा और छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने की मांग उठाई.
दिल्ली से उठी आवाज, रायपुर तक पहुंचा विरोध
दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. इसी आह्वान पर कांग्रेस ने सभी राज्यों के PCC अध्यक्षों को राजभवन और लोकभवन के सामने विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया. रायपुर में भी इसी रणनीति के तहत कांग्रेस सड़क पर उतर आई और लोकभवन घेराव का प्रयास किया.
लोकभवन के बाहर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन
रायपुर के आंबेडकर चौक स्थित लोकभवन के सामने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ जुटी. हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान छात्र हितों, शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई.
सुरक्षा व्यवस्था सख्त
लोकभवन और आसपास के इलाके में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो.
कांग्रेस ने सरकार के सामने रखीं तीन बड़ी मांगें
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं
• केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा दें
• परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और छात्रों के भविष्य के मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाए.
• दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज सभी FIR तत्काल वापस ली जाएं.
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा.
राहुल गांधी के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन
कांग्रेस का कहना है कि यह केवल रायपुर का प्रदर्शन नहीं, बल्कि राहुल गांधी के आह्वान पर देशभर में चल रहा आंदोलन है. पार्टी का दावा है कि विभिन्न राज्यों में राजभवन और लोकभवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर छात्रों के मुद्दे पर जवाब देने का दबाव बनाया जा रहा है.
दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए मार्च की गूंज अब रायपुर तक पहुंच चुकी है. लोकभवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल की तैनाती और छात्रों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर इस बात का संकेत हैं कि यह आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है.