एलपीजी गैस सिलेंडर की महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल, घड़ी चौक पर चूल्हा जलाया, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया है.

Politics over LPG gas cylinder prices
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों पर सियासत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 9, 2026 at 7:06 PM IST

रायपुर: एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. शहर के घड़ी चौक में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया, सरकारी कार्यालयों का घेराव किया और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान कांग्रेस नेत्रियों ने चूल्हे पर खाना बनाकर प्रतीकात्मक विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि बढ़ती कीमतों के कारण आम महिलाओं को फिर से चूल्हे पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

चूल्हा जलाकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने चूल्हा जलाकर उस पर खाना बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. उनका कहना था कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ने से घर का बजट बिगड़ रहा है और आम परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. महिलाओं ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो लोगों को गैस छोड़कर फिर से पारंपरिक चूल्हे का सहारा लेना पड़ेगा.

रायपुर में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन (ETV BHARAT)

सिलेंडर की कीमत बढ़ने से आम जनता परेशान-पंकज शर्मा

कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपये और व्यावसायिक सिलेंडर पर 110 रुपये की बढ़ोतरी ने आम जनता और छोटे व्यापारियों की परेशानी बढ़ा दी है.

महंगाई के खिलाफ आंदोलन होगा तेज-श्रीकुमार मेनन

रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से आम लोग परेशान हैं और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने महंगाई पर जल्द लगाम नहीं लगाई तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी. जरूरत पड़ने पर सांसदों के आवास का घेराव भी किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर भी होगा विरोध

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आते हैं तो उनके सामने भी महंगाई का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया जाएगा. पार्टी का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार महंगाई पर ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक कांग्रेस का सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

