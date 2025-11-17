ETV Bharat / state

दुर्ग नसबंदी कांड पर एक्शन, कांग्रेस जांच टीम ने किया दौरा, सिस्टम पर उठाए सवाल

दुर्ग में नसबंदी से मौत मामले में कांग्रेस जांच टीम ने दौरा किया है.

CG Congress probe team visits Durg
दुर्ग में कांग्रेस की जांच टीम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 17, 2025 at 10:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के जिला अस्पताल में बीते 8 नवंबर को नसबंदी के ऑपरेशन में दो महिलाओं की मौत हो गई थी. इस केस में कांग्रेस ने साय सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस ने नसबंदी कांड पर जांच टीम का गठन किया था. सोमवार 17 नवंबर को कांग्रेस नेता अनिला भेड़िया की अगुवाई में जांच टीम ने पीड़ित परिवार के घर का दौरा किया.

क्या है पूरा मामला ?: 8 नवंबर को दुर्ग जिला अस्पताल में नसबंदी के ऑपरेशन के दौरान दो महिलाओं की मौत हो गई थी. इस ऑपरेशन में किरण यादव और पूजा यादव की मौत हुई थी. कांग्रेस की छह सदस्यीय जांच टीम दुर्ग पहुंची और दोनों मृतक महिलाओं के परिजनों से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की जानकारी हासिल की.

दुर्ग नसबंदी कांड पर कांग्रेस टीम का दौरा (ETV BHARAT)

ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर: दुर्ग के इस नसबंदी कांड की खबर ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी. उसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जांच टीम का गठन किया था. इस जांच टीम में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक संगीता सिन्हा, पूर्व विधायक अरुण वोरा, नीता लोधी समेत कुल छह सदस्य शामिल हैं.

Case of death of two women due to sterilization in Durg
दुर्ग में नसबंदी से दो महिलाओं की मौत का मामला (ETV BHARAT)

पीड़ित से परिवार से जांच टीम ने मुलकात की : सोमवार को टीम सबसे पहले मृतक किरण यादव के घर पहुंची. जहां किरण यादव के बच्चे को देख कांग्रेस जांच टीम भावुक हो गई. परिजनों ने टीम को बताया कि ऑपरेशन वाले दिन जिला अस्पताल में अव्यवस्था थी, स्टाफ की कमी और समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण हालात बिगड़े. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के तुरंत बाद महिलाओं की तबीयत खराब होने लगी. समय रहते उचित उपचार नहीं मिल सका और महिलाओं की मौत हो गई.

इसके बाद कांग्रेस जांच टीम पूजा यादव के घर पहुंची. यहां भी परिवार ने रोते हुए बताया कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही हुई जिसके कारण उनकी बेटी की जान चली गई. परिजनों ने कहा कि घटना के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने सही जानकारी नहीं दी. कांग्रेस जांच टीम ने सब पहलुओं पर परिवार वालों से बात की है. कांग्रेस टीम की इस पहल से पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद जगी है.

Durg District Hospital
दुर्ग जिला अस्पताल (ETV BHARAT)

अनिला भेड़िया ने क्या कहा ?: पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करेगी. अनिला भेड़िया ने कहा कि जांच टीम एक रिपोर्ट तैयार कर रही है. इस रिपोर्ट को हम कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे. हम मांग करते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके.

नसबंदी के बाद मौत मामला : दवा रिएक्शन हो सकता है कारण, विशेषज्ञों को पीएम रिपोर्ट का इंतजार

हमारे परिवार ने झेला है आपातकाल का दंश, कुंवारों को भी पकड़कर की गई थी नसबंदी: सीएम साय

TAGGED:

STERILIZATION DEATHS IN DURG
DURG NEWS
दुर्ग नसबंदी कांड
दुर्ग में नसबंदी से मौत
CG CONGRESS PROBE TEAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.