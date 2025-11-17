ETV Bharat / state

दुर्ग नसबंदी कांड पर एक्शन, कांग्रेस जांच टीम ने किया दौरा, सिस्टम पर उठाए सवाल

क्या है पूरा मामला ? : 8 नवंबर को दुर्ग जिला अस्पताल में नसबंदी के ऑपरेशन के दौरान दो महिलाओं की मौत हो गई थी. इस ऑपरेशन में किरण यादव और पूजा यादव की मौत हुई थी. कांग्रेस की छह सदस्यीय जांच टीम दुर्ग पहुंची और दोनों मृतक महिलाओं के परिजनों से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की जानकारी हासिल की.

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के जिला अस्पताल में बीते 8 नवंबर को नसबंदी के ऑपरेशन में दो महिलाओं की मौत हो गई थी. इस केस में कांग्रेस ने साय सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस ने नसबंदी कांड पर जांच टीम का गठन किया था. सोमवार 17 नवंबर को कांग्रेस नेता अनिला भेड़िया की अगुवाई में जांच टीम ने पीड़ित परिवार के घर का दौरा किया.

ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर: दुर्ग के इस नसबंदी कांड की खबर ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी. उसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जांच टीम का गठन किया था. इस जांच टीम में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक संगीता सिन्हा, पूर्व विधायक अरुण वोरा, नीता लोधी समेत कुल छह सदस्य शामिल हैं.

दुर्ग में नसबंदी से दो महिलाओं की मौत का मामला (ETV BHARAT)

पीड़ित से परिवार से जांच टीम ने मुलकात की : सोमवार को टीम सबसे पहले मृतक किरण यादव के घर पहुंची. जहां किरण यादव के बच्चे को देख कांग्रेस जांच टीम भावुक हो गई. परिजनों ने टीम को बताया कि ऑपरेशन वाले दिन जिला अस्पताल में अव्यवस्था थी, स्टाफ की कमी और समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण हालात बिगड़े. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के तुरंत बाद महिलाओं की तबीयत खराब होने लगी. समय रहते उचित उपचार नहीं मिल सका और महिलाओं की मौत हो गई.

इसके बाद कांग्रेस जांच टीम पूजा यादव के घर पहुंची. यहां भी परिवार ने रोते हुए बताया कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही हुई जिसके कारण उनकी बेटी की जान चली गई. परिजनों ने कहा कि घटना के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने सही जानकारी नहीं दी. कांग्रेस जांच टीम ने सब पहलुओं पर परिवार वालों से बात की है. कांग्रेस टीम की इस पहल से पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद जगी है.

दुर्ग जिला अस्पताल (ETV BHARAT)

अनिला भेड़िया ने क्या कहा ?: पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करेगी. अनिला भेड़िया ने कहा कि जांच टीम एक रिपोर्ट तैयार कर रही है. इस रिपोर्ट को हम कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे. हम मांग करते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके.