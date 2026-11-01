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रामलीला मैदान में विपक्ष की वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन

रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ महारैली में देशभर से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा. इस महारैली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की रही उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और सांसद फूलोदेवी नेताम सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे.