रामलीला मैदान में विपक्ष की वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन
दिल्ली की रैली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए. विकास उपाध्याय ने सुनाया आंखों देखा हाल. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 7:24 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ महारैली में देशभर से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा. इस महारैली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.
छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की रही उपस्थित
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और सांसद फूलोदेवी नेताम सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे.
कवासी लखमा भी आए नजर
वहीं पूर्व मंत्री एवं विधायक कवासी लखमा भी रैली में नजर आए. छत्तीसगढ़ से पहुंचे कार्यकर्ताओं की संख्या और उनके उत्साह को लेकर पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने रैली का आंखों देखा हाल साझा किया.
रामलीला मैदान में कांग्रेसियों का जमावड़ा
दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए. रैली में छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे. लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने एकजुटता दिखाई.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सारी बाधाएं की पार- विकास उपाध्याय
पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस महारैली में शामिल होने दिल्ली पहुंचे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और भाजपा सरकार की ओर से कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने से रोकने के प्रयास किए गए. बसों को रोका गया और ट्रेन के माध्यम से आने वाले कार्यकर्ताओं के सामने भी बाधाएं खड़ी की गईं. इसके बावजूद बड़ी संख्या में कांग्रेसजन रामलीला मैदान पहुंचे और रैली में अपनी भागीदारी निभाई.
सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने किया स्वागत
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने भी रैली में पहुंचे कार्यकर्ताओं का स्वागत और अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि इतनी लंबी दूरी तय करने के बावजूद हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ के साथी दिल्ली पहुंचे हैं, जो सराहनीय है. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद किया.
विकास उपाध्याय ने सुनाया रैली का आंखों देखा हाल
दिल्ली में आयोजित इस महारैली में छत्तीसगढ़ की भागीदारी, नेताओं की मौजूदगी और कार्यकर्ताओं के उत्साह को लेकर विकास उपाध्याय ने विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. छत्तीसगढ़ से पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने रैली को मजबूती दी. इस दौरान उन्होंने रैली की तैयारियों, कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने और मैदान में बने माहौल का आंखों देखा हाल साझा किया.