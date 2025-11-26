ETV Bharat / state

SIR प्रक्रिया में BLO दवाब से दे रहे जान, यह लोकतंत्र के लिए खतरा: सचिन पायलट

इस अवसर पर सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी. सचिन पायलट के इस दौरे के मद्देनजर एसआईआर, महंगी बिजली और धान खरीदी से जुड़े मुद्दे को लेकर रणनीति तैयार होगी. सचिन पायलट ने कहा कि लगातार बैठकों के जरिए जिलों से फीडबैक लिया जाएगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट दो दिनों के दौरे पर रायपुर पहुंचे. वे बस्तर का दौरा करेंगे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने SIR, महंगी बिजली, धान खरीदी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और कानून व्यवस्था को लेकर साय सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए हैं.

SIR को लेकर मोदी सरकार को घेरा

मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर BLO पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि कई आत्महत्या तक कर रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है.

कांग्रेस फर्जी वोटिंग के खिलाफ है, लेकिन वैध मतदाता की आवाज और अधिकार छीने जाएंगे तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा. निर्वाचन आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है. राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. संविधान विरोधी गतिविधियों पर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी- सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, छत्तीसगढ़

"BLA को किया जाएगा प्रशिक्षित"

सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस लगातार दो दिनों तक BLA को प्रशिक्षित करेगी ताकि SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी न हो. इसके बाद कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी.

DG कॉन्फ्रेंस पर राज्य सरकार पर निशाना

नवा रायपुर में प्रस्तावित DG कॉन्फ्रेंस पर सचिन पायलट ने साय सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि सरकार पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारे, फिर ऐसे बड़े आयोजन करे. राज्य में अपराध की स्थिति को लेकर सचिन पायलट ने चिंता जताई है. पायलट ने कहा कि कांग्रेस संविधान दिवस इसलिए मना रही है क्योंकि वह लोकतंत्र, अधिकारों और समानता में विश्वास रखती है. उन्होंने कहा कि संविधान में छेड़छाड़ करने वालों को देश माफ नहीं करेगा.

कांग्रेस में जल्द होगी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति

इस अवसर पर पत्रकारों ने सचिन पायलट से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर सवाल पूछा. इस सवाल के जवाब में सचिन पायलट ने बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द नई टीम की घोषणा होगी.