10वीं 12वीं की फीस दोगुनी, परीक्षा पे चर्चा सिर्फ जुमला, गरीब छात्रों पर अत्याचार का कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लगाया आरोप

धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए यह फैसला किसी कुठाराघात से कम नहीं है. फीस बढ़ोतरी से गरीब एवं आरक्षित वर्ग के छात्र तनाव में आ गए हैं और अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक भार बढ़ गया है. कांग्रेस ने परीक्षा शुल्क में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की है.

रायपुर : दसवीं और बारहवीं की परीक्षा शुल्क सहित 22 मदों की फीस में दोगुनी वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने इसे सीधे तौर पर शिक्षा विरोधी नीति करार देते हुए कहा कि “परीक्षा पर चर्चा” का नारा देने वाली भाजपा सरकार ने फीस बढ़ाकर गरीब, एससी–एसटी और मध्यम वर्गीय छात्रों की कमर तोड़ दी है.

फीस बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, शिक्षा मंत्री दें जवाब

कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार को 10वीं–12वीं की नियमित फीस 460 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये, नामांकन शुल्क 80 रुपये से 200 रुपये, अतिरिक्त विषय की फीस 110 रुपये से 250 रुपये, सम्पूर्ण विषय शुल्क 1230 रुपये से 1600 रुपये, एक विषय की फीस 280 रुपये से 500 रुपये, दो विषय की फीस 340 रुपये से 600 रुपये, परीक्षा केंद्र परिवर्तन शुल्क 240 रुपये से 400 रुपये, स्वाध्यायी विलम्ब शुल्क 770 रुपये से 1000 रुपये और विशेष विलम्ब शुल्क 1540 रुपये से 2000 रुपये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी. उन्होंने कहा कि इसका स्पष्ट जवाब शिक्षा मंत्री को देना चाहिए.

डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन साबित हो रही सरकार

धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन सरकार के नाम पर जनता को राहत देने का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में यह सरकार ट्रबल इंजन बन गई है. कांग्रेस सरकार के दौरान आम जनता को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रियायतें दी जाती थीं, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही उन सभी जनहितकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया और शुल्कों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई.

हर क्षेत्र में खत्म की गई रियायतें

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि स्कूल शिक्षा में फीस दोगुनी कर दी गई, बिजली बिल हाफ योजना में 400 यूनिट की छूट समाप्त कर दी गई, गरीबों को छोटी जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री में मिलने वाली 30 प्रतिशत छूट खत्म कर दी गई और जमीन की गाइडलाइन दरों में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई. कांग्रेस सरकार में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में उनसे भी शुल्क वसूला जा रहा है.

कर्ज के बोझ में डूबी सरकार का असर शिक्षा

धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य की वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई है. केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद नहीं मिल रही है और मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है. इसका सीधा असर अब शिक्षा विभाग पर पड़ रहा है, जहां पहले से अव्यवस्थाएं हैं और अब फीस बढ़ाकर गरीब छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है.

कांग्रेस की दो टूक मांग

कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि दसवीं बारहवीं सहित सभी मदों में की गई फीस वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों को राहत मिल सके.