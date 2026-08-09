बेमेतरा में सीएमएचओ के खिलाफ गंभीर आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग
बेमेतरा में सीएमएचओ के खिलाफ कर्मचारियों से बदसलूकी का आरोप लगा है. स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्रवाई की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 9, 2026 at 4:12 PM IST
बेमेतरा: छत्तीसगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ ने बेमेतरा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीएमएचओ पर महिला कर्मचारियों से बदसलूकी और फब्ती कसने के आरोप लगाए हैं. इस मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ ने सीएमएचओ के खिलाफ सीएम, कलेक्टर और आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है.
बेमेतरा CMHO पर लगे गंभीर आरोप
संघ का आरोप है कि जिले में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) को लंबे समय से मानसिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है. ज्ञापन में कहा गया है कि समीक्षा बैठकों के दौरान CHO संवर्ग के साथ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है. NHM द्वारा निर्धारित Terms of Reference (TOR) के विपरीत केवल CHO से अन्य संवर्गों के कार्य भी कराए जाते हैं.
महिला कर्मचारियों से बदसलूकी का आरोप
संघ ने शिकायत में महिला कर्मचारियों के साथ कथित अनुचित एवं गरिमा-विरोधी व्यवहार के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. शिकायत के अनुसार समीक्षा एवं सामूहिक बैठकों के दौरान कुछ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिससे वे स्वयं को असहज एवं अपमानित महसूस करती हैं.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कथित रूप से महिला कर्मचारियों के कपड़े पकड़कर अपनी ओर खींचना, लेज़र लाइट से उनके शरीर, विशेषकर क्षेत्र की ओर संकेत किया जाता है. इसके अलावा सार्वजनिक रूप से हंसी-मज़ाक करना जैसी घटनाओं का जिक्र किया गया है. इसके अलावा एक महिला कर्मचारी से कथित रूप से "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या?" जैसी व्यक्तिगत एवं अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का भी उल्लेख किया गया है.
विशाखा कमेटी के तहत कार्रवाई की मांग
संघ का कहना है कि यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, सम्मान और सुरक्षित कार्य वातावरण के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है. इसलिए इन आरोपों की की जांच की जाए. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) तथा सर्वोच्च न्यायालय के Vishaka दिशा-निर्देशों के तहत इन मामलों में कार्रवाई की जाए.
सीएमएचओ ने आरोपों को किया खारिज
बेमेतरा सीएमएचओ डॉ अमृत लाल रोहलेडकर ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने आरोपों को निराधार, मनगढ़ंत और छवि धूमिल करने वाला बताया है. उनका कहना है कि कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर गलत तरीके से प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) आहरण किए जाने की शिकायत राज्य शासन को प्राप्त हुई थी. यह मामला जांच के लिए जिला कलेक्टर के पास पहुंचा है और कलेक्टर के निर्देशानुसार इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच में यदि शासन की राशि का गलत तरीके से आहरण प्रमाणित होता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
कुछ कर्मचारियों के मुख्यालय में निवास नहीं करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई है. समीक्षा के दौरान कुछ कर्मचारियों की उपलब्धियां औसत से कम पाई गईं, जिसके बाद कलेक्टर द्वारा संबंधित कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं. इन्हीं प्रशासनिक कार्रवाई और जांच के चलते उनके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं. यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में गलत साबित होते हैं तो मैं संबंधित लोगों के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई करुंगा- डॉ अमृत लाल रोहलेडकर, CMHO, बेमेतरा
बेमेतरा स्वास्थ्य विभाग में उठे आरोप प्रत्यारोप के बाद जांच में क्या खुलासा होता है. यह देखने वाली बात होगी.