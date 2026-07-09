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कोल घोटाला, मनी लॉड्रिंग और शराब घोटाला केस: रामगोपाल अग्रवाल 17 जुलाई तक रहेंगे ईओडब्ल्यू की रिमांड पर

कोर्ट से ईओडब्ल्यू ने रामगोपाल अग्रवाल की 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 9 दिनों की रिमांड मंजूर की है. रामगोपाल अग्रवाल को ईओडब्ल्यू ने जब कोर्ट में पेश किया उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

रायपुर: कोयला घोटाला, शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल पिछले 3 साल से फरार थे. बुधवार को रामगोपाल अग्रवाल ने ईओडब्ल्यू के दफ्तर में सरेंडर किया. 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू को रामगोपाल अग्रवाल की रिमांड मिली है. गुरुवार को ईओडब्ल्यू ने रामगोपाल अग्रवाल का मेडिकल करवाया. मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. EOW की टीम रामगोपाल अग्रवाल से मनी लांड्रिंग कोयला घोटाला और शराब घोटाला से संबंधित पूछताछ करेगी.

बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने कहा, "EOW ने रामगोपाल अग्रवाल को जितने भी समन भेजे थे, वह 160 के तहत भेजे गए थे. इस दौरान जितने भी समन एजेंसी के द्वारा भेजे गए हैं, उसका जवाब रामगोपाल अग्रवाल के द्वारा भेजे गए हैं. जिसमें तबीयत खराब होने और किसी कार्य में व्यस्त होने की बात लिखी गई थी. एजेंसी के द्वारा भेजे गए सभी समन का जवाब उनके द्वारा दिया गया है. अभी भी उनको जो समन भेजे गए थे. बुधवार को ईओडब्ल्यू में उपस्थित हुए इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया."

कोल घोटाला और मनी लॉड्रिंग (ETV Bharat)

गुरुवार को रामगोपाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया जहां पर ईओडब्ल्यू ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कि गाइडलाइन के अनुसार कस्टोडियल रिमांड केवल 9 दिनों की ही मिल पाई है. 17 जुलाई को रामगोपाल अग्रवाल को फिर से ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश करेगी: फैजल रिजवी, बचाव पक्ष के वकील

ईओडब्ल्यू का दावा

ईओडब्ल्यू का दावा है कि जांच के दौरान सूर्यकांत तिवारी की जब्त डायरी में कांग्रेस भवन के नाम पर करोड़ों की एंट्री मिली है. ईओडब्ल्यू का यह भी दावा है कि यह रकम रामगोपाल अग्रवाल के जरिए कांग्रेस भवन तक पहुंचाई गई थी. पैसे कहां से आए किसने पहुंचा किसने लिए और उनका इस्तेमाल कहां हुआ है, इन सब बिंदुओं पर पूछताछ जारी है. ईओडब्ल्यू ने रामगोपाल अग्रवाल के बेटे वैभव अग्रवाल से भी लगभग डेढ़ दिनों तक लंबी पूछताछ की. इसके बाद फरार रामगोपाल अग्रवाल ने बुधवार को ईओडब्ल्यू के दफ्तर में अपने आप को सरेंडर किया था.





शराब घोटाला केस से जुड़े तार

EOW के मुताबिक शराब घोटाला केस में अनवर ढेबर और उसके लोगों ने करोड़ों रुपए कांग्रेस भवन में रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए. इसके अलावा कस्टम मिलिंग केस में भी रोशन चंद्राकर ने करोड़ों रुपए कांग्रेस भवन में रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचा था. EOW ने रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका संबंधित व्यक्तियों से संपर्क वित्तीय लेनदेन धन के स्रोत उपयोग की जांच कर रही है. एजेंसी का कहना है कि पूछताछ जप्त डायरी दस्तावेज डिजिटल साक्षी और विवेचना के दौरान जुटाए गई सामग्रियों के आधार पर की जा रही है.



3200 करोड़ के शराब घोटाला का केस

रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ लगभग 3200 करोड़ के शराब घोटाला मामला, 500 करोड़ का कोयला घोटाला मामला और 127 करोड़ के कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले में जांच चल रही है. जांच एजेंसियों को पहले रामगोपाल के विभिन्न स्थानों में होने की सूचनाए भी मिली थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था. जिसके बाद एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था. नोटिस मिलने के बाद बुधवार को रामगोपाल अग्रवाल ईओडब्ल्यू एसीबी के दफ्तर में सरेंडर किया.

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