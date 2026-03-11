ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का मुद्दा, सीएम साय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, माफी की मांग

आपको दूसरी बार बड़े ही दुखी मन से यह पत्र लिख रहा हूं, आशा है कि आप संज्ञान लेंगी. भारत की लोकतांत्रिक परम्पराएं और शिष्टाचार हमेशा से प्रशंसित रहे हैं. यहां मतभेद को कभी भी मनभेद नहीं बनाया गया. हमें इसे अक्षुण्ण रखना चाहिए. जनजाति समाज से आनेवाली भारत की महिला राष्ट्रपति माननीया द्रौपदी मुर्मूजी के साथ पिछले दिनों आपके द्वारा किया गया अपमान इन परंपराओं को तिलांजलि-सा देता महसूस हुआ है, मुझे इसका दु:ख है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पश्चिम बंगाल में हुए व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई है. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है की महिला दिवस के ठीक पहले आपका जिस तरीके का व्यवहार रहा है वह अत्यंत पीड़ा दायक है. जिस पश्चिम बंगाल के लोगों को भद्र कहा जाता है वहां पर एक जनजाति महिला के साथ और वह भी जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हो उनके साथ इस तरह का कार्य करना परंपराओं को तिलांजलि देने जैसा है. इस बात की जानकारी देते हुए सोशल साइट एक्स पर मुख्यमंत्री ने लिखे गए पत्र को साझा किया है.

महिला दिवस से ठीक पहले आपके द्वारा किया गया यह व्यवहार अक्षम्य है. विशेषकर आप स्वयं महिला हैं और बावजूद इसके ऐसा किया जाना अत्यधिक पीड़ादायक है. हमें अब तक लगा था कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुई ऐसी दुखद घटना पर आप दु:ख जताएंगी. उस घटना के बाद आपकी प्रतिक्रिया ने देश को और अधिक आहत किया है. ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य शासन के विरुद्ध राष्ट्रपतिजी को अपनी व्यथा सार्वजनिक करनी पड़ी है, यह अत्यधिक कष्टकर है. पश्चिम बंगाल, जिसके भद्र लोक की विश्व भर में चर्चा है, यह उस राज्य की छवि को भी काफी नुकसान पहुंचाने वाला है.

शिष्टाचार का पालन नहीं किया गया- सीएम साय

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से ऐन पहले एक जनजातीय समाज से आनेवाली महिला राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान न्यूनतम शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया जाना, जनजातीय समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम का स्थान मनमाने ढंग से बदल देना, राष्ट्रपतिजी को मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित रखकर आपने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ का भी उल्लंघन किया है. यह अपमान वास्तव में निंदनीय है. यह विशेषकर देश भर के मेरे जैसे करोड़ों आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों का अपमान है. मातृशक्ति का भी आपने अपमान किया है.

पश्चिम बंगाल में जनजातीय समाज का हो रहा अपमान

ममताजी,इससे पहले भी हमने संदेशखाली कांड पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया था, वहां जनजातीय समाज की स्त्रियों के विरुद्ध भी आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा अपराध की पराकाष्ठा पार कर दी गयी थी, तब भी आपने मुद्दे पर बात नहीं कर अपनी आदिवासी-वंचित विरोधी मानसिकता का परिचय दिया था. आखिर जनजातीय समाज ने आपका क्या बिगाड़ा है? पश्चिम बंगाल के संथाल समाज समेत सभी निवासियों की प्रदेश के विकास में भागीदारी रही है. आपके द्वारा पश्चिम बंगाल के वंचित समाज से लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यह सर्वथा ही अनुचित है। प्रदेश की जनता इसे कभी भी नहीं भूलेगी.

राष्ट्रपति से माफी मांगने की दी नसीहत

आपसे आग्रह है कि कृपया सच्चे मन से देश-समाज और राष्ट्रपतिजी से क्षमा मांग कर अपनी भूल स्वीकारें और आगे से हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अच्छा भाव रखने के प्रति देश को आश्वस्त करें. ऐसा किया जाना आपकी निजी छवि को ठीक करने की दृष्टि से भी उपयोगी रहेगा. आशा है, आप ध्यान देंगी. धन्यवाद.

"देश की सर्वोच्च संस्था और मातृशक्ति का अपमान"

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जिस तरह का व्यवहार हुआ है वह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का प्रतीक है और उनके सम्मान से ही लोकतंत्र की गरिमा जुड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर संवैधानिक पदों का सम्मान किया जाना चाहिए. साय ने कहा कि जनजातीय समाज से आने वाली देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के साथ किया गया यह व्यवहार केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था, आदिवासी समाज और मातृशक्ति का अपमान है. सीएम ने कहा कि यह ममता बनर्जी से आग्रह है कि वे इस विषय पर देश और समाज से क्षमा मांगते हुए अपनी भूल स्वीकार करें. इसके साथ ही वे भविष्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए देश को आश्वस्त करें.