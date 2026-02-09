ETV Bharat / state

नक्सलवाद के खात्मे की नई डेडलाइन, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी जानकारी

रायपुर : छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के एक ताजा बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है. बस्तर पंडुम कार्यक्रम से लौटने के बाद रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद की समाप्ति के लिए एक नई तारीख का जिक्र किया. जहां अब तक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मार्च 2026 की बात कर रहे थे, वहीं CM साय के 31 दिसंबर 2026 वाले बयान ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर नक्सलवाद के अंत की वास्तविक समय सीमा क्या है?

मुख्यमंत्री के इस ताजा बयान ने इसलिए सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि पूर्व में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कई मंचों से नक्सलवाद समाप्ति की तारीख 31 मार्च 2026 बताई थी. गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार के पिछले बयानों में मार्च की समय-सीमा का ही जिक्र होता रहा है. अब मुख्यमंत्री द्वारा अचानक 31 दिसंबर 2026 की तारीख बताए जाने से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सरकार ने जमीनी चुनौतियों को देखते हुए अपनी रणनीतिक डेडलाइन में 9 महीने का विस्तार कर दिया है. तारीखों का यह विरोधाभास अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नई बहस का मुद्दा बन सकता है.

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

अंतिम तारीख पर सस्पेंस और सरकार की रणनीति

सवाल अब यह उठ रहा है कि आखिर सरकार द्वारा तय की गई आधिकारिक अंतिम तारीख कौन सी है? क्या अमित शाह द्वारा पूर्व में घोषित 31 मार्च की तारीख सही है, या मुख्यमंत्री साय द्वारा बताया गया दिसंबर 2026 का संकल्प अंतिम सत्य है. तारीखों में यह अंतर प्रशासनिक स्तर पर तालमेल की कमी को भी दर्शा सकता है, लेकिन दूसरी ओर यह सुरक्षा बलों की गहन रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है. फिलहाल सरकार 'नियद नेल्लानार' जैसी विकास योजनाओं और 'ऑपरेशन प्रहार' जैसे कड़े सैन्य अभियानों के जरिए बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है.

राजनीतिक मायने और भविष्य की चुनौतियां

विष्णु देव साय के इस बयान को नक्सल विरोधी अभियान की गंभीरता से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन समय-सीमा का यह बदलाव चुनावी और राजनीतिक दृष्टि से भी काफी संवेदनशील है. छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है, और सरकार की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि वह तय समय के भीतर हिंसा को पूरी तरह समाप्त कर पाती है या नहीं. अगर दिसंबर 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होता है, तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, चाहे उसकी समय-सीमा मार्च हो या दिसंबर.