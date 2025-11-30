ETV Bharat / state

पीएम मोदी के मन की बात से हर वर्ग को फायदा, स्वदेशी मुहिम से देश होगा मजबूत: सीएम साय

इस विशेष पल को छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं प्रदेश में मौजूद हैं और यह नवंबर का महीना राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है. सीएम साय ने कहा कि स्थापना दिवस से लेकर नए विधानसभा भवन के उद्घाटन, राज्योत्सव में उपराष्ट्रपति की मौजूदगी और जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन राज्य के लिए बेहद खास रहा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मन की बात का 128वां एपिसोड छत्तीसगढ़ वासियों के लिए विशेष रहा है. इस अवसर पर पीएम मोदी खुद रायपुर में मौजूद रहे. सीएम साय ने कहा कि नवंबर का महीना छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों का महीना रहा है. रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में पीएम मोदी के मन की बात एडिसोड के प्रसारण को देखा. इस अवसर पर सीएम साय के साथ, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और अन्य मंत्री मौजूद रहे.

तीन दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की शीर्ष सुरक्षा नेतृत्व की भागीदारी ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय फोकस में रखा है. प्रधानमंत्री स्वदेशी अपनाने का संदेश हर बार देशवासियों तक पहुंचाते हैं और सभी को स्थानीय उत्पादों के उपयोग और प्रसार में योगदान देना चाहिए- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

"हर आखिरी रविवार देश के लिए प्रेरणादायी"

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मन की बात का कार्यक्रम देश को नई दिशा देने वाला है. उन्होंने कहा कि हर महीने का आखिरी रविवार इसलिए खास होता है क्योंकि प्रधानमंत्री एक संरक्षक की तरह 140 करोड़ लोगों से सीधे संवाद करते हैं.

मन की बात से देश के नवाचारों, सामाजिक पहलों और प्रेरणादायी कहानियों की जानकारी मिलती है, जिसका लाभ हर वर्ग को मिलता है.आज भी प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें रखीं, जो समाज और देश को आगे बढ़ाने का संदेश देती हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

"नवंबर माह छत्तीसगढ़ के लिए खास"

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नवंबर का महीना छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य स्थापना दिवस को इस बार बेहद भव्यता से मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया. राज्योत्सव के समापन समारोह में देश के उपराष्ट्रपति शामिल हुए, जबकि जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला ने छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.

"डीजीपी कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंथन का केंद्र बना"

सीएम साय ने कहा कि इसी क्रम में रायपुर में तीन दिनों से जारी डीजीपी कॉन्फ्रेंस देशभर की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ी चर्चा का केन्द्र बना है. इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, देशभर के डीजीपी, आईजी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की उच्चस्तरीय बैठकें छत्तीसगढ़ की अहमियत को दर्शाती हैं और राज्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आती हैं.

"PM मोदी ने स्वदेशी मुहिम को दिया बल"

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के संदेश को दोहराते हुए कहा कि हर भारतीय को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की ओर बढ़ना चाहिए. प्रधानमंत्री ने व्यापारियों से भी अपील की है कि वे अपनी दुकानों में स्वदेशी उत्पादों को अधिक स्थान दें, ताकि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तेजी से पूरा हो सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी अपनाना सिर्फ आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि सांस्कृतिक गर्व का विषय है.