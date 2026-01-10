ETV Bharat / state

विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण में उद्यमियों की अहम भूमिका: सीएम साय

सीएम साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है. व्यापार जगत की बेहतरी और ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जीएसटी दरों में कटौती की गई, जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है. जीएसटी रिफॉर्म्स से कई वस्तुओं की कीमत में कमी आई है. जीएसटी की प्रक्रिया को काफी सुगम बनाया गया है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कॉस्मो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर एक्सपो 2026 की शुरुआत हुई. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथी सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए. उन्होंने इस अवसर पर उद्योग और छत्तीसगढ़ के निर्माण पर अहम बात कही. सीएम साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति की हो रही चर्चा

सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति का निर्माण किया है. हमारी उद्योग नीति को सराहा जा रहा है. राज्य में लगभग आठ लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं. हर सेक्टर में हमें ये निवेश प्रस्ताव मिले हैं जिनपर धरातल पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश में रोजगार सृजन पर हमारा विशेष फोकस है. नई उद्योग नीति में एक हजार से अधिक रोजगार प्रदान करने वाले उद्यमियों को विशेष इंसेंटिव प्रदान करने का हमने प्रावधान किया है.

कॉस्मो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर एक्सपो मध्य भारत का सबसे बड़ा एक्सपो है, जिसमें 300 से अधिक स्टॉल हैं. इस विशाल आयोजन का लाभ निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को मिलेगा- विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल रहे मौजूद

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने साय सरकार के उद्योग नीति की सराहना की. उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. छत्तीसगढ़ को लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.

मोबाइल आई क्लीनिक की एम्बुलेंस का लोकार्पण

सीएम विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर मोबाइल आई क्लीनिक की एम्बुलेंस का लोकार्पण किया. इसके अलावा सीएम साय ने 25 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया.