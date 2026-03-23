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बलौदाबाजार में सीएम साय, 28 नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद, विकास के कई बड़े ऐलान

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम ओड़ान के लिए अहम घोषणाएं करते हुए बड़ादेव में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की. इसके साथ ही शनि मंदिर से बड़ादेव ठाना तक सीसी रोड निर्माण को भी मंजूरी दी. यह सड़क लंबे समय से ग्रामीणों की मांग थी, खासकर बरसात के दिनों में यहां आवागमन काफी मुश्किल हो जाता था. अब इस निर्माण से गांव के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी.

बलौदाबाजार: पलारी अंतर्गत ग्राम ओड़ान में रविवार को सीएम विष्णुदेव साय गोंडवाना आदर्श सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे. इस कार्यक्रम में 28 जोड़े पारंपरिक गोंडी रीति-रिवाजों के बीच दाम्पत्य जीवन में बंधे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने न सिर्फ नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं.

मुख्यमंत्री ने समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर कसडोल में कंवर समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए और नगर पंचायत पलारी में सामुदायिक भवन के लिए भी 50 लाख रुपए देने की घोषणा की. इन भवनों के निर्माण से सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को नया मंच मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सुविधाएं सामाजिक एकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं.

बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

सामूहिक विवाह: परंपरा और एकता का प्रतीक

गोंडवाना आदर्श सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 28 जोड़ों ने पारंपरिक गोंडी रीति-रिवाजों के साथ विवाह बंधन में प्रवेश किया. पूरा आयोजन सादगी, परंपरा और सामूहिकता की भावना से भरा हुआ था. मुख्यमंत्री ने सभी नवविवाहित जोड़ों को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है. उन्होंने जोड़ों को आपसी समझ, विश्वास और सम्मान के साथ जीवन बिताने की सलाह दी.

गोंडवाना आदर्श सामूहिक विवाह में सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

आदिवासी समाज के विकास पर जोर

अपने संबोधन में विष्णुदेव साय ने कहा कि आदिवासी समाज लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. समाज की एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. जो लोग अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें आगे लाने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष रूप से शिक्षा पर ध्यान देने की अपील की. उन्होंने कहा कि पढ़े-लिखे युवा ही समाज को नई दिशा दे सकते हैं. शिक्षा और जागरूकता से ही समाज सशक्त बनेगा.

बलौदाबाजार के लिए सीएम ने की कई घोषणाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

योजनाओं का लाभ लेने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का सही लाभ उठाकर लोग अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं. उन्होंने समाज के जागरूक लोगों से अपील की कि वे दूसरों को भी इन योजनाओं की जानकारी दें और उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग करें.

सामूहिक विवाह की सराहना

मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह को एक सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलती है.उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को एकजुट करते हैं और पारंपरिक संस्कृति को जीवित रखने में मदद करते हैं. इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. कार्यक्रम स्थल पर पारंपरिक वेशभूषा, लोक संगीत और सांस्कृतिक माहौल ने पूरे आयोजन को खास बना दिया.

शहीद वीर नारायण सिंह और वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमाओं का अनावरण (ETV Bharat Chhattisgarh)

शहीद वीर नारायण सिंह और वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमाओं का अनावरण

सीएम साय ने ओड़ान में गोंड समाज के प्रमुख पूजा स्थल में बड़ादेव स्थापना कार्यक्रम में भाग लिया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की. कार्यक्रम के दौरान वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया. पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हुई पूजा में स्थानीय समाज की गहरी आस्था झलकती रही. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए समाज की सांस्कृतिक जड़ों को सहेजना बेहद जरूरी है.

ग्राम ओड़ान के लिए अहम घोषणाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

बड़ादेव पूजा: आस्था का केंद्र, परंपरा का प्रतीक

गोंड समाज में बड़ादेव की पूजा विशेष महत्व रखती है. इसे प्रकृति, पूर्वजों और जीवन के संतुलन का प्रतीक माना जाता है. विष्णु देव साय ने पूरे विधि-विधान के साथ पूजा कर प्रदेश की जनता के कल्याण की कामना की. पूजा स्थल पर पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित समाजजन, ढोल-नगाड़ों की धुन और मंत्रोच्चार ने माहौल को भक्तिमय बना दिया.कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.