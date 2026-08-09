भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी से भड़का आक्रोश, हिंदू संगठनों ने ईसाई फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल का फूंका पुतला
भगवान भोलेनाथ पर विवादित टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठन नाराज हैं. उन्होंने अरुण पन्नालाल का पुतला दहन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 9, 2026 at 9:48 PM IST
रायपुर: भगवान शिव को लेकर फेसबुक पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी का मामला रायपुर में तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिली. संगठनों से जुड़े लोगों ने लाखेनगर चौक पर प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ ईसाई फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल का पुतला फूंका और कथित टिप्पणी के खिलाफ विरोध जताया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर भगवान शिव को लेकर की गई टिप्पणी से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की.
फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ विवाद
अरुण पन्नालाल के फेसबुक अकाउंट से भगवान शिव को लेकर की गई एक कथित टिप्पणी सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ. पोस्ट सामने आने के बाद हिंदू संगठनों और अन्य लोगों ने इसका विरोध किया. मामले को लेकर पुलिस से शिकायत और कार्रवाई की मांग भी उठी. विरोध बढ़ने के बाद पुलिस ने अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद भी मामले को लेकर नाराजगी बनी रही और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया.
लाखेनगर चौक पर फूंका पुतला
इसी कड़ी में रायपुर के लाखेनगर चौक पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित हुए. कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अरुण पन्नालाल के खिलाफ विरोध जताया और उनका पुतला जलाया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों पर इस तरह की कथित टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने पुलिस और प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.
कौन हैं अरुण पन्नालाल?
अरुण पन्नालाल छत्तीसगढ़ ईसाई फोरम के अध्यक्ष हैं. भगवान शिव को लेकर उनकी फेसबुक पोस्ट के बाद यह विवाद सामने आया है. मामला सामने आने के बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और बढ़ते विरोध के बीच पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की.
क्या है पूरा मामला?
मामले की शुरुआत सोशल मीडिया पर सामने आई कथित फेसबुक टिप्पणी से हुई. टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और इसे भगवान शिव तथा हिंदू धार्मिक भावनाओं से जोड़कर विरोध किया. इसके बाद मामला लगातार गरमाता गया. पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद अब हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है.
पुलिस की जांच और कार्रवाई के बाद स्पष्ट होगी स्थिति
कथित फेसबुक टिप्पणी का पूरा संदर्भ, उसका आशय और मामले में लागू कानूनी धाराओं की अंतिम स्थिति पुलिस की जांच और आधिकारिक कार्रवाई से ही स्पष्ट होगी. फिलहाल यह मामला रायपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिस की आगे की कानूनी कार्रवाई और मामले की जांच पर अब नजर बनी हुई है.