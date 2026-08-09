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भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी से भड़का आक्रोश, हिंदू संगठनों ने ईसाई फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल का फूंका पुतला

रायपुर में अरुण पन्नालाल का पुतला फूंका ( ETV BHARAT )