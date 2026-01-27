ETV Bharat / state

सीएम साय ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, कई योजनाओं पर हुई चर्चा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे. सीएम साय ने उनसे रायपुर में मुलाकात की है.

CM Sai and Shivraj Singh Chouhan
सीएम साय और शिवराज सिंह चौहान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 10:40 PM IST

2 Min Read
रायपुर: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे. यहां से वे राजनांदगांव के डोंगरगढ़ गए और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय कृषि मंत्री से रायपुर में मुलाकात की. इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. राज्य के कृषि विकास और अन्य मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई.

सीएम निवास कार्यालय में हुई मुलाकात

दोनों नेताओं की मुलाकात रायपुर स्थित सीएम साय के मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीएम साय ने बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह भेंट किया. इसके बाद फूलों के गुलदस्ते से सीएम साय ने उनका स्वागत किया. सीएम साय ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से छत्तीसगढ़ के किसानों के सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

शिवराज सिंह चौहान ने राजनांदगांव का किया दौरा

इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनांदगांव का दौरा किया. शिवराज सिंह चौहान ने विद्यासागरोदय समाधि स्थल में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के द्वितीय समाधि स्मृति महामहोत्सव में हिस्सा लिया.

शिवराज ने मां बम्लेश्वरी से मांगा आशीर्वाद

उसके बाद शिवराज चौहान मां बम्लेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की. केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां बम्लेश्वरी से देश एवं प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. इस दौरान उनके साथ राजनांदगांव बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे.

