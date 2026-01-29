ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट को लेकर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी उम्मीदें

केंद्रीय बजट को लेकर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें

Union Budget 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी उम्मीदें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 29, 2026 at 5:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा. इस बजट को लेकर आम जनता के साथ ही छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को बड़ी उम्मीद हैं. चेंबर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि नया बजट आने से व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा. छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स का कहना है कि सोने और चांदी में 6% लगने वाली कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया जाए. डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में ढाई परसेंट और 3% टैक्स देना होता है. इसको कम करके .2 प्रतिशत किया जाना चाहिए. जीएसटी को और सरल किया जाना चाहिए.


केंद्रीय बजट छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की उम्मीदें

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने कहा कि "1 फरवरी को आने वाले बजट पर चैंबर ऑफ कॉमर्स की निगाह है. जीएसटी रिफॉर्म को कम करने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी. इसके बाद जीएसटी रिफॉर्म में कमी भी आई है. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि जीएसटी से इतना फंडिंग आ जाए तो मैं इनकम टैक्स को समाप्त कर दूंगा और हमें ऐसा लगता है कि हम उससे ऊपर काम कर रहे हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी उम्मीदें (ETV Bharat)

कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में बदलाव की जगह समाप्त कर देना चाहिए. इनकम टैक्स समाप्त होता है तो बाजार में पैसे का फ्लो आएगा. इनकम टैक्स समाप्त होता है तो हमारे देश की आय लगभग 500 गुना बढ़ जाएगी ऐसी संभावना है. जीएसटी के दायरे में 5 लाख के ऊपर के दायरे में जो दुकानदार आते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए बच्चों के एजुकेशन, हवाई यात्रा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए. डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में ढाई से 3% चार्ज लिया जाता है. व्यापारियों के मुनाफे का दर कम हो गया है. ऐसे में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को .2 प्रतिशत करना चाहिए. सीसी लिमिट के दायरे को 5% फिक्स कर देना चाहिए: राजेश वासवानी, कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स

बजट पर बाजार की नजर

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कोषाध्यक्ष निकेश बरडिया ने कहा, बजट को लेकर हमारी सोच काफी पॉजिटिव है. हमारा यह मानना है कि सरकार जो है महंगाई की दरों को देखते हुए काफी चीजों में कटौती करेगी. इसके साथ ही सरकार को चाहिए कि वह इनकम टैक्स की दरों को कम करें ताकि लोगों की व्यक्तिगत रूप से इनकम बढ़े. मिडिल क्लास के हाथ में पैसा ज्यादा आए और मार्केट में खर्च करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा. इसके साथ ही जीएसटी को और सरल किया जाना चाहिए. कुछ चीजों में जीएसटी की छूट को और बढ़ाया जाना चाहिए. ताकि व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी हो.

कस्टम ड्यूटी कम करने की मांग

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ पदाधिकारी हरख मालू ने कहा, यदि हम बजट को सराफा की दृष्टि से देखें तो सरकार के द्वारा सोने और चांदी पर 6% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, उसे समाप्त करना चाहिए. केंद्र सरकार के द्वारा हॉल मार्किंग सेंटर हमने खोलने की मांग की थी. यदि जो प्राइवेट में लाइसेंस दे रही है. उसमें सब्सिडी दे दी जाए. सरकार सब्सिडी देती है तो हाल मार्किंग केंद्र की संख्या पूरे देश में बढ़ जाएगी.

जेम्स एंड ज्वेलरी का कोर्स प्रारंभ करने की मांग

हरख मालू ने कहा, वर्तमान समय में सोने और चांदी के भाव देश के शहरों में अलग-अलग हैं. न्यूयॉर्क और लंदन में मेटल एक्सचेंज होता है ठीक इसी तरह से भारत में मेटल एक्सचेंज की व्यवस्था होनी चाहिए. युवाओं को रोजगार देने की बात की जाए तो देश के चुनिंदा विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी का कोर्स प्रारंभ किया जाए. जिससे युवाओं को स्वरोजगार मिल सके. वायदा बाजार से सोने और चांदी को अलग कर दिया जाना चाहिए जो सरकार कर सकती है.


ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरे हैं छत्तीसगढ़ के 24 साल, अब हम चल नहीं दौड़ रहे हैं: अमर परवानी

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज
धनतेरस और दिवाली से पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम, फोर और टू व्हीलर गाड़ियों की जबरदस्त बुकिंग

TAGGED:

CHHATTISGARH CHAMBER OF COMMERCE
FINANCE MINISTER
NIRMALA SITHARAMAN
डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.