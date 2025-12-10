ETV Bharat / state

कैबिनेट बैठक : आत्मसमर्पित नक्सलियों पर दर्ज केस वापसी की तैयारी, उपसमिति करेगी समीक्षा, जन विश्वास विधेयक-2 और अनुपूरक बजट मंजूर

रायपुर : छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए वैसे मामले जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, उसके लिए मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन को मंजूरी दी है. यह समिति सभी मामलों की जांच के बाद कैबिनेट को भेजेगी.यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के प्रावधानों के तहत किया गया है. इसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर प्रावधान है.

आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए उठाए जाएंगे कदम

कैबिनेट बैठक में आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है. यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी. पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा.शासन विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्रिपरिषद उप समिति के सामने प्रस्तुत करेगा.

भारत सरकार से भी ली जाएगी मदद

उपसमिति के अनुशंसा प्रकरणों को अंतिम अनुमोदन के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा. केंद्रीय अधिनियम अथवा केंद्र सरकार से संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवश्यक कानूनी सहायता भी प्राप्त की जाएगी.अन्य प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया हेतु जिला दण्डाधिकारी को भेजा जाएगा.

छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण

वहीं मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के अलग-अलग कानूनों को समय के अनुसार और नागरिकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. उल्लेखनीय है कि कई अधिनियमों में उल्लंघन पर जुर्माना या कारावास के प्रावधान होने से न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है, जिससे आम नागरिक और व्यवसाय दोनों अनावश्यक रूप से प्रभावित होते हैं.



