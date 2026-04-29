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छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा रिजल्ट, मेरिट लिस्ट में जशपुर के स्टूडेंट्स का कमाल, जिले में खुशी का माहौल

रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा परिणाम घोषित किए. परिणाम घोषित होते ही जिले भर के स्कूलों और विद्यार्थियों के घरों में खुशी का माहौल बन गया.इस वर्ष जिले से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 10 हजार 850 तथा कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 9 हजार 580 विद्यार्थी शामिल हुए थे.

जशपुरनगरः छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बुधवार को नतीजे घोषित किए गए. हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणामों में जशपुर जिले के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. जिले के मेधावी छात्र-छात्राओं ने राज्य की टॉप टेन मेरिट लिस्ट में स्थान बनाकर जशपुर जिले की काबलियत को दर्शाया है.

परीक्षा परिणामों में जशपुर जिले का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा. 10वीं में 93.29 प्रतिशत तथा 12वीं में 93.32 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की. वहीं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी काफी अधिक रही. 10वीं में 69.19 प्रतिशत तथा 12वीं में 66.59 प्रतिशत विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया.

छात्राओं का दमदार प्रदर्शन

इस वर्ष भी छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लड़कों से बेहतर सफलता प्रतिशत दर्ज किया. 10वीं में 94.88 प्रतिशत छात्राएं तथा 12वीं में 94.70 प्रतिशत छात्राएं सफल रहीं. शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की यह उपलब्धि जिले के लिए गर्व का विषय मानी जा रही है.

बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में विद्यार्थियों का जलवा

राज्य स्तरीय प्राविण्य सूची में जिले के कुल पांच विद्यार्थियों ने स्थान बनाकर जशपुर का नाम रोशन किया है.कक्षा 10वीं में श्री महावीर दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा आयुषी सिन्हा ने 98.17 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश की प्राविण्य सूची में छठवां स्थान हासिल किया. वहीं स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र भूपेश यादव ने 97.50 प्रतिशत अंक अर्जित कर दसवां स्थान प्राप्त किया.

इसी प्रकार 12वीं बोर्ड परीक्षा में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा आशा यादव ने 97.40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पांचवां स्थान हासिल किया. पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा करीना सिंह ने 97.20 प्रतिशत अंक के साथ छठवां स्थान प्राप्त किया, जबकि शासकीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा आर्या पैंकरा ने 96.80 प्रतिशत अंक हासिल कर आठवां स्थान प्राप्त किया.

आयुषी का सपना डॉक्टर बनना

कक्षा 10वीं की मेधावी छात्रा आयुषी सिन्हा की सफलता जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है. जशपुर शहर के टंकी टोली निवासी आयुषी शिक्षक परिवार से संबंध रखती हैं. उनके पिता राजीव सिन्हा और माता स्नेहलता सिन्हा दोनों शिक्षक हैं, जबकि उनके दादा विजय सिन्हा सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और वर्ष 2012 में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं.परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आयुषी के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया. श्री महावीर दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य संजय सिन्हा भी छात्रा के घर पहुंचे और उसे शुभकामनाएं दीं.

आयुषी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, दादा और विद्यालय के शिक्षकों को दिया. उसने बताया कि वह प्रतिदिन लगभग छह घंटे नियमित अध्ययन करती थी. आयुषी का सपना आगे चलकर नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर डॉक्टर बनना है, ताकि वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सके.

क्वॉलिटी एजुकेशन का दिखा असर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सफलता में अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. यह उसी का नतीजा है.



