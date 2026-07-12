अविश्वास प्रस्ताव से पहले कांग्रेस में अविश्वास, पहले अपनी गुटबाज़ी संभाले, फिर सरकार को घेरे- बीजेपी
छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस में सियासी घमासान चरम पर है. इसे लेकर बीजेपी ने तंज कसा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 12, 2026 at 4:20 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर सियासत गरमा गई है. भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि पार्टी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही नेताओं के बीच भरोसे के संकट से जूझ रही है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी के भीतर ही अविश्वास का माहौल है और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है.
कांग्रेस में नेताओं को एक-दूसरे पर भरोसा नहीं
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के हालिया बयान यह साबित करते हैं कि पार्टी के भीतर ही विश्वास का संकट है. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बयानों से साफ है कि कांग्रेस में आपसी मतभेद गहराए हुए हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी अपने नेताओं के बीच विश्वास कायम नहीं कर पा रही, वह भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाएगी ?
कोषाध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में भगदड़
अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस कोषाध्यक्ष की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बाद कांग्रेस के भीतर बेचैनी और भगदड़ का माहौल है. उनके मुताबिक नेताओं को यह डर सता रहा है कि आगे किसका नाम सामने आ जाए, इसलिए पार्टी के अंदर असहज स्थिति बनी हुई है.
नक्सलवाद पर सरकार का दावा
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में चार दशक से अधिक समय से चला आ रहा नक्सलवाद अब खत्म हो चुका है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं और सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत हुई है.
मोदी की गारंटी लगभग पूरी
अनुराग अग्रवाल ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिया है. उन्होंने कहा कि जो वादे शेष हैं, उन पर भी तेजी से काम किया जा रहा है.
आज कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक
भाजपा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर भी निशाना साधा. अनुराग अग्रवाल ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति से ज्यादा इस बात पर चर्चा होगी कि कांग्रेस अपनी साख और आंतरिक एकजुटता कैसे बचाए.
मानसून सत्र पर कांग्रेस की रणनीति
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई तक चलेगा, जिसमें कुल पांच बैठकें होंगी. सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम रायपुर में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के शासकीय निवास पर बुलाई गई है. बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत कांग्रेस के सभी कांग्रेसी विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. इस दौरान विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.