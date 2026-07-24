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नीट पेपर लीक, सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त, विपक्ष का भारत विरोधी एजेंडा बेनकाब- किरण सिंहदेव

नीट पेपर लीक मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने विपक्ष को घेरा है. उन्होंने कहा विपक्ष का मकसद समाधान नहीं, अराजकता फैलाना है.

Kiran Singhdeo targets Congress
किरण सिंहदेव का कांग्रेस पर निशाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 24, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: नीट पेपर लीक के मुद्दे पर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के निर्णायक कदम का असर दिख रहा है. अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया है. इस मुद्दे पर विपक्ष का भारत विरोधी एजेंडा बेनकाब हो गया है. किरण सिंहदेव ने कहा कि विपक्ष का मकसद समाधान नहीं बल्कि देश में भ्रम और अराजकता फैलाना था.

नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी सख्त

छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तुरंत कदम उठाने की घोषणा की. पीएम मोदी ने न केवल त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्देश दिए हैं, बल्कि दोषियों को 5 से 10 साल की कड़ी सजा, कठोर जमानत शर्तों और दोषी पाए जाने पर संबंधित कोचिंग संस्थानों को बंद करने जैसे कठोर प्रावधानों वाले कानून का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है.

सरकार के तुरंत कदम के बाद केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने भी सरकार के सकारात्मक रुख पर भरोसा जताते हुए अपना अनशन समाप्त कर दिया. यह पूरी घटना यह दर्शाती है कि मोदी-सरकार देश के छात्रों और युवाओं के हित में चट्टान की तरह खड़ी है. लेकिन दूसरी ओर, कांग्रेस और उनके सहयोगियों का एकमात्र एजेंडा छात्रों के कंधे पर बन्दूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना है. देश में असंतोष की आग भड़काना है- किरण सिंहदेव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

विपक्ष पर किरण सिंहदेव का हमला

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि विपक्ष को कभी भी छात्रों के भविष्य या न्याय से कोई लेना-देना नहीं था. वे केवल देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते थे. जब सरकार ने समस्या के जड़ से समाधान के लिए कड़ा कानून बनाने की दिशा में काम किया, तो इण्डी गठबंधन का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया. देश के युवा समझदार हैं और वे देख सकते हैं कि कौन उनके भविष्य के लिए काम कर रहा है और कौन उनके नाम पर राजनीति कर रहा है? भाजपा सरकार देश के हर होनहार छात्र के हक की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. नीट पेपर लीक में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

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