छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में फतह को लेकर बीजेपी की रणनीति, बूथ समिति को मजबूत बनाने पर फोकस- संतोष पांडेय
भाजपा प्रदेश कार्यालय रायपुर में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम मीटिंग हुई. चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 4:27 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है. इस चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश बीजेपी मुख्यालय रायपुर में एक अहम बैठक बुलाई. इस मीटिंग में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव को लेकर अहम बैठक की गई. नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया.
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन
नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के इस चुनाव में 400 पार्षद चुने जाएंगे. इसके साथ ही 17 महापौर और अध्यक्ष होंगे. इस चुनाव को भाजपा कैसे जीतेगी इस पर भी विचार मंथन किया गया. इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राम जी भारती, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, डॉ. नवीन मार्कंडेय सांसद एवं भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता संतोष पांडेय मौजूद रहे. इसके अलावा बीजेपी के अन्य नेता और कार्यकर्ताओं ने मीटिंग में शिरकत की.
नगर निगम सरकार की अहम भूमिका- संतोष पांडेय
भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने बताया कि "डबल इंजन की सरकार के साथ-साथ हमारी जो नगर की सरकार होती है. उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. हम पंचायत और पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक अंत्योदय का भाव लेकर पहुंचे हैं. यह भारतीय जनता पार्टी की रीति रही है. पार्षद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है. नगर पंचायत नगर के विकास के माध्यम बनते हैं. नगर पालिका और नगर निगम ये सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बने शहर की सरकार बने."
आज संगठन के प्रमुख कर्मवीर जी, छत्तीसगढ़ प्रांत के संगठन महामंत्री उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जी इस मीटिंग में मौजूद रहे. इनके अलावा सांसद, मंत्री, विधायक और महापौर भी इस बैठक में शामिल हुए. इन सभी लोगों के बीच कर्मवीर जी ने मार्गर्दशन दिया. भूपेंद्र सवन्नी जी भी इस मीटिंग में शामिल हुए. निकाय चुनाव को लेकर हमें मार्गदर्शन दिया गया- संतोष पाण्डेय, BJP के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद
छत्तीसगढ़ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि इस मीटिंग में निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पर विचार किया गया. आने वाले समय में दीपावली और छठ का त्यौहार है. इस बीच बूथ और शक्ति केंद्रों को मजबूती प्रदान करने पर चर्चा हुई है. बूथ समिति पर विचार हुआ है. बूथ समिति में किसी तरह की भर्ती करनी है या उसे नयापन देना है. इसे अभी से दुरुस्त करने पर फैसला हुआ है.