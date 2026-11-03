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छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में फतह को लेकर बीजेपी की रणनीति, बूथ समिति को मजबूत बनाने पर फोकस- संतोष पांडेय

छत्तीसगढ़ बीजेपी की मीटिंग ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है. इस चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश बीजेपी मुख्यालय रायपुर में एक अहम बैठक बुलाई. इस मीटिंग में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव को लेकर अहम बैठक की गई. नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया.

छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के इस चुनाव में 400 पार्षद चुने जाएंगे. इसके साथ ही 17 महापौर और अध्यक्ष होंगे. इस चुनाव को भाजपा कैसे जीतेगी इस पर भी विचार मंथन किया गया. इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राम जी भारती, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, डॉ. नवीन मार्कंडेय सांसद एवं भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता संतोष पांडेय मौजूद रहे. इसके अलावा बीजेपी के अन्य नेता और कार्यकर्ताओं ने मीटिंग में शिरकत की.