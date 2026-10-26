लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान, स्मृति ईरानी ने मंत्रियों को दी कामकाज में कमियां दूर करने की नसीहत
छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी ने मंत्रियों से मुलाकात की है. उन्हें कई हिदायत दी है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 6:39 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान सामने आया है. ईटीवी भारत के सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह के साथ खास बातचीत में मंत्री ने बताया कि रायपुर पहुंचीं स्मृति ईरानी ने मंत्रियों के साथ बैठक की. इस दौरान कामकाज की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर करने और संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए. वहीं, महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है और अब उसकी सरकार दोबारा बनने वाली नहीं है.
स्मृति ईरानी ने मंत्रियों को दिए कामकाज सुधारने के निर्देश
लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि स्मृति ईरानी पहली बार रायपुर पहुंची हैं. मंत्रियों के साथ हुई बैठक में कामकाज से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई. इस दौरान जहां भी कुछ कमियां नजर आईं, उन्हें दूर करने और कामकाज में सुधार लाने के निर्देश दिए गए. मंत्री के मुताबिक, बैठक में मंत्रियों को अपना काम बेहतर तरीके से करने और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया.
महतारी वंदन योजना पर कांग्रेस को घेरा
महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवालों पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मुद्दाविहीन हो चुकी है. उनके मुताबिक, कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने के लिए मीडिया में अलग-अलग तरह की बातें कर रही है, लेकिन जनता उसके बहकावे में आने वाली नहीं है.
"दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं"
लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि कांग्रेस को भी यह तय हो गया है कि वह दोबारा सरकार नहीं बना सकती. उन्होंने दावा किया कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सरकार अपने काम में जुटी हुई है. मंत्री ने कहा कि विपक्ष के आरोपों के बावजूद भाजपा अपना काम करती रहेगी.
गैस सिलेंडर के दामों पर सवाल, मंत्री ने दिया जवाब
गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सवाल पूछे जाने पर लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ही बातें कर रही है. हालांकि, इस सवाल पर उनका जवाब संक्षिप्त रहा.
कुल मिलाकर, लक्ष्मी राजवाड़े ने स्मृति ईरानी की बैठक को मंत्रियों के कामकाज में सुधार और संगठन को मजबूत करने के लिहाज से अहम बताया. वहीं, महतारी वंदन योजना और अन्य मुद्दों पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने भाजपा के पक्ष में जनता का समर्थन होने का दावा किया.