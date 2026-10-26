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लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान, स्मृति ईरानी ने मंत्रियों को दी कामकाज में कमियां दूर करने की नसीहत

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान सामने आया है. ईटीवी भारत के सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह के साथ खास बातचीत में मंत्री ने बताया कि रायपुर पहुंचीं स्मृति ईरानी ने मंत्रियों के साथ बैठक की. इस दौरान कामकाज की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर करने और संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए. वहीं, महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है और अब उसकी सरकार दोबारा बनने वाली नहीं है.

स्मृति ईरानी ने मंत्रियों को दिए कामकाज सुधारने के निर्देश लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि स्मृति ईरानी पहली बार रायपुर पहुंची हैं. मंत्रियों के साथ हुई बैठक में कामकाज से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई. इस दौरान जहां भी कुछ कमियां नजर आईं, उन्हें दूर करने और कामकाज में सुधार लाने के निर्देश दिए गए. मंत्री के मुताबिक, बैठक में मंत्रियों को अपना काम बेहतर तरीके से करने और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया.