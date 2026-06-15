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राष्ट्रीय नीति का राजनीतिक केंद्र बना छत्तीसगढ़, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रभारी तो छत्तीसगढ़ को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने थामी जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके का परिणाम कांग्रेस के खाते में आया, वह भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से राजनीतिक हासिए पर गई थी, उसमें एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की अपनी रणनीति से वापस हासिल हुई है. छत्तीसगढ़ नगर निगम में कांग्रेस का दबदबा था. नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बाजी मार गई थी. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी वापसी की है, कांग्रेस के लिए वह बहुत उम्मीद वाली बात है और इससे कांग्रेस का उत्साहित होना भी लाजमी है.

भारतीय जनता पार्टी के अंदरखाने में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि सरकार के कई मंत्री ऐसे हैं, जिनके कामकाज से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है. मतलब साफ है की काम नहीं होने की बात कांग्रेस बार-बार कहती रही है और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा ही सही, लेकिन चर्चा शुरू हुई है. इससे कांग्रेस को नए राजनीतिक तैयारी का एक नया आधार मिल गया है.

राहुल गांधी 21 जून से 30 जून के बीच में किसी भी दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर नेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. हालांकि इसके पीछे की कई सकारात्मक चीजें भी जुड़ी हुई हैं. जिसमें छत्तीसगढ़ के भाजपा नेतृत्व को लेकर यह बातें कही जा रही हैं कि यहां पर सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. कांग्रेस के भाजपा पर हमलावर होने की एक नहीं कई कारण है.

कांग्रेस जिस योजना पर काम कर रही है उसके लिए रणनीति और मंत्र देने का काम खुद राहुल गांधी ने अपने हाथों में उठा रखा है. आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस किस तरह से चलेगी, कांग्रेस का 2028 फतह का मंत्र क्या होगा और विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी यह सारी तैयारी खुद राहुल गांधी के नेतृत्व में तय होगी. इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए जून का महीना कांग्रेस के लिहाज से बड़ी तैयारियों वाला है. क्योकि राहुल गांधी इसी महीने रायपुर आ रहे हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है. राजनीतिक बयानबाजी में बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं. चुनाव में अभी भले ही देर है, लेकिन राजनीति को बड़ा करने की कवायद यहां तेजी से जारी है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं. छत्तीसगढ़ में पार्टी की जो भी रणनीति या नीति भविष्य के लिए होती है उसे वही तय करते हैं. छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस भी अब उसी कद की सियासत को जगह देने की तैयारी मैं है.

छत्तीसगढ़ से नक्सली समाप्ति की बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ की सरकार के खाते में बताने के लिए तो जरूर है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह केंद्र सरकार का किया गया काम है. कांग्रेस इस बात पर छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला करती भी है. अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, लगातार गलत तरीके से खरीदी गई दवाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति, कानून व्यवस्था, रोजगार के मुद्दे पर सरकार का बैकफुट पर जाना और युवाओं में नाराजगी, इसके साथ ही किसानों को समय पर खाद न मिलना और खेती के समय पर यूरिया और दूसरी चीजों का इंतजाम न हो पाना कांग्रेस के लिए सियासी मुद्दे और हथियार बन चुके हैं. अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जो मुद्दे अपने लिए राज्य स्तर पर खड़े कर रखे हैं, उसमें केंद्रीय नेतृत्व का कौन सा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में छत्तीसगढ़ से टक्कर देने के लिए खड़ा होता है, देखने वाली बात होगी.



सोच वाला मुद्दा

भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकास के मुद्दे वाले रथ पर सवार है. मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर सभी राज्यों में मोदी राज में क्या हुआ है, इसकी जानकारी दी जा रही है. छत्तीसगढ में मोदी के 12 साल के विकास की जिम्मेदारी भाजपा के कद्दावर नेता केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को दी गई. एक चर्चा के दौरान ईटीवी भारत से बात करते हुए केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ''12 सालों में मोदी जी ने जो काम किए वह शायद सोचा नहीं जा सकता है. मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यदि कोई सवाल इस उद्देश्य से करे कि उसको विकास नकारना ही है, तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता. कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति इसी उद्देश्य को लेकर है. विकास का कोई भी काम उन लोगों के दिखता ही नही है. मैं इस बात के बधाई जरुर दूंगा की छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है. इतना बड़ा बदलाव और विकास कुछ लोगों को नजर नहीं आएगा.''

मेक इन इंडिया बनी फेक इन इंडिया: कांग्रेस

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिनाए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, ''तीन बार सरकार चलाने का अवसर मिलने के बाद भी भाजपा और मोदी सरकार देश के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल साबित हुई. रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा सभी में मोदी सरकार की नीतियों ने देश को निराश किया. बात भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर (5 लाख करोड़ डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने की करते है लेकिन प्रति व्यक्ति आय में भारत दुनिया के 10 देशों में कहीं नहीं है. डॉलर के बदले रुपये की कीमत लगातार घटती जा रही है, 1 डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 95 रुपए तक पहुंच गई है. 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर है. देश की विकास दर 6.5 से कम है, जो कोविड के बाद सबसे कम है. मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया साबित हुआ.''

दीपक बैज ने उठाए दावों पर सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 12 सालों के कार्यकाल में 1 भी वादे को पूरा नहीं किया गया. 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी और भाजपा ने देश की जनता से वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे. विदेश से काला धन लाया जाएगा, हरेक के खाते में 15 लाख आएंगे. 35 रू. लीटर में डीजल, पेट्रोल देंगे. हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे. किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करेंगे. 2022 तक हर घर में नल जल होगा. स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करेंगे, कृषि उपजों का समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना किया जाएगा. 100 स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा. सभी सांसद एक गांव को गोद लेकर उसको आधुनिक बनाएंगे. 2022 तक देश के हर आवासहीन का अपना मकान होगा. 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बनेगा, रूपया मजबूत होगा. कोई भी वादा तीन कार्यकाल में पूरा नहीं हुआ.



मुद्दों से तैयारी, कौन किस पर भारी

छत्तीसगढ़ में चुनाव चाहे जितना दूर हो लेकिन जिस तरह के मुद्दे तैयार हो रहे हैं, उसपर एक दल दूसरे दल पर भारी पड़ने की तैयारी मैं है. भाजपा के लिए राहुल गांधी छत्तीसगढ़ से कितना मजबूत आधार खड़ा करते हैं, यह चर्चा का विषय जरुर बन गया है. भाजपा के नेता इस बात को कहीं कोई जगह देने को तैयार ही नहीं हैं कि राहुल गांधी पार्टी को कोई दिशा दे पाएंगे.

राहुल गांधी को दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, ''उनके आने का पत्र आया है, हम लोग प्रदेश स्तार पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं.'' भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ की कमान को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संभाल रखी है, संभव है कि छत्तीसगढ़ में उस राजनीति को टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ही किसी कद्दावर नेता की जरूरत थी. कांग्रेस के लिए खुद और राहुल गांधी ने अपने हाथों में लिया है. अब देखने वाली बात होगी कि संगठन पार्टी जमीन जनाधार और भीतर की गुटबाजी में जिस तरीके से कांग्रेस उलझी हुई है उसे बाहर निकालने के लिए कौन कौन सा काम होता है.

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