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बीजेपी विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का विवादित बयान, छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन ने की निंदा

सूरजपुर : जिले की प्रतापपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गई हैं. प्रतापपुर क्षेत्र के हरिनंदन राजवाड़े की हत्या के बाद विधायक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया, जिस पर अब वकीलों और पुलिस महकमे में नाराजगी देखने को मिल रही है.

पीड़ित परिवार के बीच बातचीत के दौरान विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने कहा कि वकील और पुलिस मुजरिमों को बचाने का काम करते हैं, इसलिए उनके बच्चे विकलांग पैदा होते हैं. यह उनके कर्मों का फल है. भगवान सब कुछ देखता है और ऐसे लोगों को इसी तरह की सजा देता है. विधायक का यह बयान सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है.

प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन ने की निंदा

विधायक के इस बयान की जिला बार एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है. बार काउंसिल के अध्यक्ष अधिवक्ता बलराम शर्मा ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि को इस प्रकार का आपत्तिजनक और अमर्यादित बयान नहीं देना चाहिए. उन्होंने कहा कि वकील न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इस तरह का बयान पूरे अधिवक्ता समाज का अपमान है.

बलराम शर्मा ने बताया कि इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक सूरजपुर से की जाएगी तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग भी की जाएगी. विधायक के बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है. विपक्षी दलों ने भी इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है.

