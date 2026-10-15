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दशहरे तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम, पिछले नवरात्रि की तुलना में इस बार छत्तीसगढ़ में 22% ग्रोथ का अनुमान, जानिए अहम आंकड़े

दशहरे तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम ( ETV Bharat )

रायपुर: नवरात्रि की शुरुआत से ही बाजार गुलजार हैं. हर सेक्टर में खरीदारी का दौर चल रहा है. इस साल भी खासकर नवरात्रि और दशहरा में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम देखने को मिल रहा है. शोरूम संचालक की माने तो पिछले साल की नवरात्रि की तुलना में इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 22% का ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है. एक अनुमान के मुताबिक नवरात्रि की शुरुआत से लेकर दशहरा पर्व तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 1200 से 1300 करोड रुपए के कारोबार का उम्मीद है.

इलेक्ट्रिक वाहनों की वेटिंग बढ़ी रायपुर ऑटो डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश खेमानी के मुताबिक जब भी कोई पर्व या त्योहार होता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों की भी डिमांड होती है. हालांकि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने की वजह से लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ हुआ है. पिछले साल की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 50% तक की वृद्धि हुई है. चाहे वह दुपहिया वाहन हो फिर चारपहिया वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों में 15 दिनों की बुकिंग अब 2 महीने में पहुंच गई है. किसी भी कस्टमर को 2 महीने के बाद ही इलेक्ट्रिक वाहन मिल पाएंगे.