दशहरे तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम, पिछले नवरात्रि की तुलना में इस बार छत्तीसगढ़ में 22% ग्रोथ का अनुमान, जानिए अहम आंकड़े
इस साल सेक्टर में करीब 1200-1300 करोड रुपए के कारोबार का अनुमान, संवाददाता रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 9:58 PM IST
रायपुर: नवरात्रि की शुरुआत से ही बाजार गुलजार हैं. हर सेक्टर में खरीदारी का दौर चल रहा है. इस साल भी खासकर नवरात्रि और दशहरा में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम देखने को मिल रहा है. शोरूम संचालक की माने तो पिछले साल की नवरात्रि की तुलना में इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 22% का ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है. एक अनुमान के मुताबिक नवरात्रि की शुरुआत से लेकर दशहरा पर्व तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 1200 से 1300 करोड रुपए के कारोबार का उम्मीद है.
इलेक्ट्रिक वाहनों की वेटिंग बढ़ी
रायपुर ऑटो डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश खेमानी के मुताबिक जब भी कोई पर्व या त्योहार होता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों की भी डिमांड होती है. हालांकि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने की वजह से लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ हुआ है. पिछले साल की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 50% तक की वृद्धि हुई है. चाहे वह दुपहिया वाहन हो फिर चारपहिया वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों में 15 दिनों की बुकिंग अब 2 महीने में पहुंच गई है. किसी भी कस्टमर को 2 महीने के बाद ही इलेक्ट्रिक वाहन मिल पाएंगे.
छत्तीसगढ़ में अच्छी बिक्री का अनुमान
बताया जा रहा है कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत से ही गाड़ियों की बुकिंग अच्छी है. पिछले नवरात्रि की तुलना में इस बार 20 से 22% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है. इस बार राजधानी रायपुर में दुपहिया वाहनों में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहन नवरात्रि के दौरान 7000 से अधिक बिकने की उम्मीद है. पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 40 हजार से अधिक दुपहिया वाहन बिक्री होने का अनुमान है. वहीं चार पहिया वाहन में पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक वाहन पूरे छत्तीसगढ़ में 4000 से अधिक बिकने का अनुमान है.
नवरात्रि में ऑटोमोबाइल सेक्टर से और आंकड़े
- रायपुर में दुपहिया वाहन 7000 से अधिक बिकने का अनुमान है.
- चार पहिया वाहन में अकेले राजधानी रायपुर में 1500 के लगभग गाड़ियां बिकने का अनुमान है.
- कमर्शियल और दूसरी गाड़ियों की बात करें तो अकेले रायपुर शहर में 350 से 400 गाड़ी बिकने का अनुमान है.
- पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 700 से 800 गाड़ी की बिक्री होने का अनुमान शोरूम संचालक लगा रहे हैं.
GST का इफेक्ट इस साल भी
शोरूम संचालक मंगलम गोयल ने बताया कि "पिछले साल जीएसटी का जो इफेक्ट आया है इसका इफेक्ट इस साल भी देखने को मिल रहा है. पिछले साल की नवरात्रि की तुलना में इस बार ग्राहकी 20 से 25% तक बढ़ी है. गाड़ी खरीदने में सबसे ज्यादा रुचि ग्रामीण इलाकों में दिखाई पड़ रही है.
ग्रामीण क्षेत्र से कारोबार और बढ़ा
50% जो ग्राहकी बढ़ी है वह ग्रामीण क्षेत्र से बढ़ी है. नवरात्रि और दशहरा के साथ दीपावली में भी अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है. लोग अपने पसंद के अनुसार पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी करते हैं. लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी शहरी क्षेत्र के लोग करते हैं. उनके शो-रूम में 75 कस्टमर ऐसे हैं जो नवरात्रि के मौके पर अपनी गाड़ियों की बुकिंग कर चुके हैं.
पिछले साल के आंकड़े
- पिछले साल सितंबर के महीने में नवरात्रि का पर्व पड़ा था.
- उस दौरान एक महीने में रायपुर में 7212 दुपहिया वाहनों की बिक्री हुई थी.
- पूरे छत्तीसगढ़ में 35,379 गाड़ियों की बिक्री हुई थी.
- वहीं चारपहिया वाहन की बात करें तो अकेले राजधानी रायपुर में 1834 गाड़ियां बिकी थी.
- पूरे छत्तीसगढ़ में 5690 गाड़ियों की बिक्री हुई थी.