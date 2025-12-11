विपक्ष का काम सरकार को कटघरे में खड़ा करे, इसलिए चलता है सदन, समय का हो सदुपयोग : डॉ रमन सिंह
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने 14 दिसंबर से शुरु हो रहे शीतकालीन सत्र के बारे में जानकारी साझा की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 11, 2025 at 7:00 PM IST
रायपुर : विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करें, इसलिए सदन चलता है, 80 फीसदी समय उन्हीं का है ,जनता के मुद्दों को उठाएं, यही निवेदन है. यह कहना है छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह का. डॉ रमन सिंह ने यह बातें शीतकालीन सत्र शुरु होने से पहले नए विधानसभा परिसर में कहीं. इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए लगाए गए सवाल, ध्यानाकर्षण सहित अन्य बातों की विस्तृत जानकारी दी. साथ ही उन्होंने विपक्ष से इस सत्र का ज्यादा से ज्यादा समय उपयोग करने का भी निवेदन भी किया.
विपक्ष के लिए ही है विधानसभा
इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि विपक्ष और पक्ष दोनों के लिए विधानसभा महत्वपूर्ण स्थान है. मैं अध्यक्ष के नाते हमेशा बोलता हूं, की विधानसभा का उपयोग विपक्ष को ही करने के लिए है. विधानसभा के मंच का फोरम है , सत्ता पक्ष को तो जवाब देना है, उसे जवाब देने के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा करना है, यह अवसर विपक्ष के लिए सबसे अच्छा समय रहता है. हल्ला गुल्ला ना करके चर्चा में प्रश्न काल, ध्यानाकर्षण,स्थगन में सरकार के जिन मुद्दों नीतियों को मानते हैं कि वह सही नहीं है, उसको उजागर करें. मीडिया के माध्यम से यह प्रसारित हो.
यह अवसर ज्यादा से ज्यादा 70 से 80% विपक्ष के पास रहता है. सत्ता पक्ष को सिर्फ जवाब देना है. इसलिए मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा , वह इस अवसर का बेहतर उपयोग करें, वह वॉक आउट करना संसदीय परंपरा नहीं है ,वेल में आ गए ,विरोध प्रकट कर लिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की कार्यवाही में रहेंगे, तो ज्यादा विपक्ष को लाभ होगा. जनता को भी लगेगा कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारी बात को कर रहे हैं- डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष
14 दिसंबर 2000 को ही लगा था पहला विधानसभा सत्र
इस बीच डॉ रमन सिंह ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विस्तार से जानकारी दी उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 17 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान कुल 4 बैठकें होंगे. सत्र को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई. डॉ रमन सिंह ने बताया कि इस बार विधानसभा का सत्र रविवार को भी लगने जा रहा है क्योंकि 14 दिसंबर 2000 को ही आज से 25 साल पहले पहला विधानसभा का सत्र राजकुमार कॉलेज में लगा था.
क्यों रविवार को लग रहा है विधानसभा सत्र ?
डॉ रमन ने बताया कि इन 25 साल में कुल 76 सत्र बुलाए गए. जिसमें 773 बैठकें हुई, और इस अवधि में सदन में 3456 घंटे 19 मिनट कार्य संपादित हुआ. अब 25 साल बाद नए विधानसभा भवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है. 14 दिसंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है. इस दिन रविवार है, प्राय: रविवार को विधानसभा सत्र नहीं लगता है ,लेकिन विधानसभा के 25 साल पूरे होने के अवसर पर 14 दिसंबर रविवार को भी बैठक रखी गई है.
डॉ रमन सिंह ने बताया कि विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान 14 दिसंबर को दीर्घकालीन रणनीति छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा होगी. इस सत्र के लिए कल 628 प्रश्न लगाए गए हैं, जिसमें 333 तारांकित प्रश्न और 295 अतारांकित प्रश्नों की संख्या है. इस सत्र में 96.70 प्रतिशत प्रश्न ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं. वहीं ध्यान आकर्षण की 48 सूचनाओं मिली है ,जबकि नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए 1 सूचना प्राप्त हुई है, अशासकीय संकल्प की कुल 9 सूचनाओं मिली है, वहीं शून्य काल की 4 सूचनाओं और याचिका की 77 सूचनाओं प्राप्त हुई हैं.
बस्तर ओलंपिक 2025 : उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम ने बताया अपना संघर्ष, सीएम साय बोले नक्सलवाद से आजाद हो रही पावन धरा
धर्मांतरण को लेकर आएगा सख्त कानून, आदिवासी संस्कृति का इतिहास गौरवपूर्ण : विष्णुदेव साय
बेघर परिवारों को मिली मदद, समाजसेवी संगठन ने दिया राशन और कंबल , शासन से व्यवस्थापन की अपील