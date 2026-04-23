30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र , महिला आरक्षण पर सियासी टकराव तय
छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 30 अप्रैल को बुलाया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 23, 2026 at 6:02 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 30 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा. इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह सत्र बुलाया गया है, जिसमें केवल एक बैठक प्रस्तावित है.
आधिकारिक दस्तावेज़ में क्या कहा गया
विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, छठवीं विधानसभा का नवम सत्र 30 अप्रैल को आयोजित होगा. दस्तावेज़ में स्पष्ट उल्लेख है कि इस सत्र में कुल एक ही बैठक होगी और इसमें शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे.यह संकेत देता है कि सत्र छोटा लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहने वाला है.
महिला आरक्षण बिल पर टकराव के आसार
इस विशेष सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा महिला आरक्षण को लेकर संभावित सियासी घमासान माना जा रहा है. सत्ता पक्ष भाजपा, विपक्ष की भूमिका को लेकर सदन में निंदा प्रस्ताव ला सकती है. वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और सदन के भीतर अपने तर्कों के साथ विरोध दर्ज कराएगी.
सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की टक्कर
भाजपा जहां महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर सवाल खड़े कर सकती है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को जनहित और राजनीतिक प्रतिबद्धता से जोड़कर पेश करेगी.ऐसे में यह एक दिवसीय सत्र होने के बावजूद तीखी बहस और हंगामे की पूरी संभावना है.
सियासी मायने क्या हैं?
कम समय वाले इस विशेष सत्र में बड़े राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होगी. महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दोनों पक्ष अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं. इसलिए यह सत्र छोटा जरूर है, लेकिन इसके असर दूरगामी हो सकते हैं.