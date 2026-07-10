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36गढ़ में 36 का चक्रव्यूह, मानसून सत्र में होगी 1033 सवालों की बारिश, घिरेगी साय सरकार, विपक्ष ने तैयार की 'AK-47' रणनीति

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र इस बार हंगामेदार रहने की उम्मीद है. विपक्ष ने साय सरकार को घेरने की बड़ी रणनीति तैयार की है.

Political uproar over the Chhattisgarh Assembly's monsoon session
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र पर सियासी हंगामा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 9:36 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ की सियासत में इस बार मानसून का महीना सिर्फ बादलों की नहीं, बल्कि तीखे राजनीतिक सवालों की बौछार लेकर आ रहा है. 13 जुलाई से शुरू हो रहा छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र इस बार बेहद हंगामेदार होने के आसार हैं. इस सत्र की सबसे अनोखी बात यह है कि 36गढ़ के 36 विधायकों ने नियम के मुताबिक पूरे 20-20 सवाल दाग दिए हैं. सत्र में कुल 1033 सवाल लगाए गए हैं, जिनमें विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायकों के भी तीखे और चुभते सवाल शामिल हैं. महज 5 बैठकों के इस छोटे से सत्र में सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है.

36 विधायक, 20-20 सवाल, सदन में होगी सवालों की बारिश

मानसून सत्र भले ही केवल पांच दिनों का हो, लेकिन इसकी गंभीरता सवालों की संख्या से साफ दिखाई दे रही है. विधानसभा सचिवालय में कुल 1033 सवाल लगाए गए हैं, जिनमें 36 विधायकों ने नियमों के तहत अधिकतम 20-20 प्रश्न लगाए हैं. खास बात यह है कि इनमें केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी शामिल हैं. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार सदन में सरकार को हर विभाग और हर मुद्दे पर जवाब देना पड़ सकता है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र (ETV BHARAT)

इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी

इस बार विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में उतर रहा है. नकटी में प्रधानमंत्री आवास तोड़े जाने का मामला, बिजली दरों में बढ़ोतरी, खाद की किल्लत, किसानों की परेशानियां, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और भर्ती प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा. विपक्ष का मानना है कि इन विषयों पर सरकार घिर सकती है और पूरे सत्र के दौरान इन मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिलेगी.

सत्ता पक्ष का पलटवार

मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मंत्रियों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया. बैठक में सरकार की रणनीति, विपक्ष के संभावित आरोपों और विधायी कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. सरकार का दावा है कि विपक्ष के हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब दिया जाएगा और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सदन में रखा जाएगा.

कांग्रेस बनाएगी सरकार को घेरने की रणनीति

भाजपा की बैठक के बाद रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है. इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि विधानसभा में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा और सरकार को किस तरह घेरा जाएगा. कांग्रेस का फोकस कानून व्यवस्था, किसानों, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी और नकटी विवाद जैसे मुद्दों पर रहेगा.

विपक्ष के 'AK-47' सवाल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया है कि भाजपा सरकार पूरी तरह डिफेंसिव मोड में है. उनके मुताबिक कांग्रेस के सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, किसानों की समस्याओं और नकटी मामले में सरकार पूरी तरह विफल रही है. कांग्रेस इन सभी मुद्दों को मजबूती से सदन में उठाएगी.

भाजपा का पलटवार, कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा का कहना है कि सरकार जनता के हित में कई महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वह केवल सदन की कार्यवाही बाधित करना चाहती है. भाजपा का दावा है कि विकास और जनहित के मुद्दों पर सरकार मजबूती से अपनी बात रखेगी.

सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के सवाल भी चुनौती

इस बार सरकार के लिए चुनौती केवल विपक्ष से नहीं होगी. सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने भी अधिक संख्या में सवाल लगाए हैं. पिछले सत्र की तरह इस बार भी भाजपा के कुछ विधायक अपने ही मंत्रियों से विभागीय कामकाज और विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछ सकते हैं. ऐसे में सरकार को विपक्ष के साथ-साथ अपने विधायकों के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा.

कई अहम विधेयक भी आ सकते हैं

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस मानसून सत्र में नगर निगम संशोधन विधेयक, लोक सेवा एवं रोजगार से जुड़े प्रस्ताव, वाणिज्य कर संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जा सकते हैं. इसके साथ ही भ्रष्टाचार, भर्ती प्रक्रिया, शिक्षा, एनआरडीए और अन्य प्रशासनिक मामलों पर भी विस्तृत चर्चा होने की संभावना है.

अपनों के सवाल भी बनेंगे सरकार के लिए चुनौती!

सरकार के कार्यकाल का लगभग ढाई साल पूरा हो चुका है. ऐसे में यह सत्र राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विपक्ष सरकार के कामकाज का हिसाब मांगने की तैयारी में है, जबकि भाजपा अपने विकास कार्यों और योजनाओं को उपलब्धि के रूप में पेश करेगी. ऐसे में पांच दिनों का यह छोटा सत्र सवाल-जवाब, आरोप-प्रत्यारोप और तीखी राजनीतिक बहस का गवाह बन सकता है.

अब सबकी नजरें विधानसभा पर

36 विधायकों के 20-20 सवाल और कुल 1033 प्रश्नों ने पहले ही मानसून सत्र को चर्चा में ला दिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार विपक्ष के तीखे हमलों का किस तरह जवाब देती है. क्या सदन में विधायी कामकाज सुचारु रूप से चल पाता है या फिर पूरा सत्र राजनीतिक टकराव और हंगामे की भेंट चढ़ जाता है.

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