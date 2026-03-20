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छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का समापन: 108 घंटे चर्चा, 8 विधेयक पारित, सभापति ने जताया आभार

इस बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरे किए गए. कई अहम विधेयकों को सदन में प्रस्तुत कर पारित किया गया, जो राज्य के प्रशासनिक और विकासात्मक ढांचे को मजबूती देंगे. इनमें प्रमुख हैं:

सभापति धरमलाल कौशिक ने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से विधानसभा अध्यक्ष सत्र में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सदन की पूरी कार्यवाही का लगातार अवलोकन किया और संचालन से जुड़े विषयों पर उनका मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित होती रही.

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन, सभापति धरमलाल कौशिक ने पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से ही वे अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके.

26 दिनों में 108 घंटे की चर्चा

छत्तीसगढ़ विधासनभा बजट सत्र के दौरान कुल 26 दिनों में 15 बैठकें आयोजित हुईं. लगभग 108 घंटे तक विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चा की गई। यह दर्शाता है कि सदन में मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ.

प्रश्नकाल में सवाल

सत्र के दौरान कुल 2924 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 1495 तारांकित और 1429 अतारांकित प्रश्न शामिल थे. 14 बैठकों में 86 प्रश्न सीधे सभा में पूछे गए, जिनके उत्तर सरकार द्वारा दिए गए.

ध्यानाकर्षण, स्थगन और शून्यकाल सक्रिय

⦁ 603 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 220 को ग्राह्य किया गया.

⦁ 244 स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं आईं.

⦁ शून्यकाल के तहत 137 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 40 ग्राह्य और 31 अग्राह्य रहीं.

याचिकाएं और अशासकीय संकल्प

⦁ 370 याचिकाएं प्रस्तुत की गईं, जिनमें 115 ग्राह्य और 228 अग्राह्य रहीं.

⦁ 31 अशासकीय संकल्प प्रस्तुत हुए, जिनमें 7 ग्राह्य किए गए, 1 स्वीकृत हुआ और 24 अस्वीकृत हो गए.

सभी विधेयकों पर चर्चा के बाद पारित

इस सत्र में कुल 8 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं और सभी 8 विधेयकों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित किया गया, जो सत्र की विधायी उपलब्धि को दर्शाता है.

बजट पर लंबी चर्चा

वित्तीय कार्यों के तहत वर्ष 2026-27 के आय-व्यय अनुमान पर सामान्य चर्चा 9 घंटे 58 मिनट तक चली. वहीं अनुदान मांगों पर 47 घंटे 4 मिनट और विनियोग विधेयक पर 6 घंटे 49 मिनट तक विस्तार से चर्चा हुई.

समापन पर धन्यवाद संदेश

सत्र के अंत में सभापति धरमलाल कौशिक ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में पक्ष और विपक्ष दोनों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है और इसी सहयोग से सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया.