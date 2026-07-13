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छत्तीसगढ़ विधानसभा: बीएड-डीएड, NEP और ITEP पर सदन में चर्चा, 2026 से शुरू होंगी B.Ed. की नई कक्षाएं

लता उसेंडी और अजय चंद्राकर के सवालों पर मंत्री टंकराम ने दिया जवाब, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर भी हुई चर्चा

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छत्तीसगढ़ विधानसभा: बीएड-डीएड, NEP और ITEP पर सदन में चर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
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रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, बीएड-डीएड कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) और शिक्षक शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई. कोंडागांव विधायक लता उसेंडी और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर के सवालों का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने सरकार की स्थिति स्पष्ट की. सदन में शिक्षक शिक्षा, विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों और ITEP (इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम) को लेकर भी सवाल उठे.

लता उसेंडी और अजय चंद्राकर के सवालों पर मंत्री टंकराम ने दिया जवाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की भर्ती पर सरकार का जवाब

लता उसेंडी ने पूछा कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में निकले भर्ती विज्ञापन को लेकर कोई शिकायत मिली है या नहीं. इस पर मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और वर्तमान भर्ती को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

B.Ed.-D.Ed. को लेकर क्या बोली सरकार

लता उसेंडी ने विश्वविद्यालय में बीएड और डीएड की कक्षाएं संचालित होने का सवाल उठाया. मंत्री ने बताया कि फिलहाल बीएड और डीएड पाठ्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग के तहत संचालित होते हैं. उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजों में अभी बीएड की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत भविष्य में चार वर्षीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है.

NEP-2020 सभी स्कूल और कॉलेजों में लागू

नई शिक्षा नीति किन संस्थानों में लागू है, इस सवाल पर मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में लागू है.

महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में पद खाली

लता उसेंडी ने विश्वविद्यालय में स्वीकृत और रिक्त पदों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने बताया कि 265 शैक्षणिक पदों में केवल 29 पद भरे हुए हैं, जबकि गैर-शैक्षणिक 320 पदों में 291 पद खाली हैं.

इस पर मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के 31 विभागों में से 5 विभाग अभी शुरू ही नहीं हुए हैं, इसलिए करीब 90 पद फिलहाल शून्य माने जा सकते हैं. शेष 146 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द नियुक्तियां की जाएंगी. उन्होंने यह भी बताया कि पहले की भर्ती से जुड़ी शिकायतों की जांच पूरी हो चुकी है और 13 फरवरी 2026 को शिकायतों को निराधार मानते हुए मामला बंद कर दिया गया था.

ITEP को लेकर सरकार की क्या तैयारी है?

वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि राज्य के मौजूदा बीएड कॉलेजों को ITEP में बदलने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम केवल बेहतर ग्रेड वाले कॉलेजों में शुरू किया जा सकता है, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कॉलेज फिलहाल उपलब्ध नहीं है.

कॉलेज की ग्रेडिंग होगी चुनौती

जवाब में मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि वर्तमान में बीएड और डीएड दो वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में संचालित हो रहे हैं. सरकार की योजना 2026 से बीएड की नई कक्षाएं शुरू करने की है, ताकि 2030 तक पहला बैच तैयार हो सके. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कॉलेजों की ग्रेडिंग एक चुनौती है और इस संबंध में सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है.

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