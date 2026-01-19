ETV Bharat / state

महासमुंद में 4 करोड़ का गांजा जब्त, 2 इंटरस्टेट स्मगलर गिरफ्तार

महासमुंद : छत्तीसगढ़ से दीगर राज्यों में गांजे की तस्करी का सिलसिला थम नहीं रहा है. साल 2026 में भी राज्य के बस्तर, रायपुर, धमतरी और महासमुंद से गांजा तस्करी का खुलासा हो रहा है. सोमवार को प्रदेश के वनांचल जिले महासमुंद में 4 करोड़ से अधिक कीमत का गांजा जब्त किया गया है.

सोमवार 19 जनवरी को महासमुंद पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपियों के कब्जे से 950 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है. जब्त गांजे की कीमत 4 करोड़ 75 लाख रूपये बतायी गई है. बीते 15 दिनों में अब तक 9 करोड़ 15 लाख 83 हजार रुपए का गांजा जब्त किया गया है. कुल 1831.610 किलोग्राम गांजे को पुलिस ने तस्करों से बरामद किया है.

महासमुंद में गांजा तस्करी (ETV BHARAT)

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लगातार नशे के सौदागरों पर शिकंजा कस रहा है. इसी क्रम में थाना कोमाखान में 2 आरोपियों से 950 किलो ग्राम गांजा जप्त किया गया है. जिसकी कीमत 4 करोड़ 75 लाख रुपये है. गांजे के परिवहन के इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक को भी पुलिस ने जब्त किया है. आरोपियों की पहचान अक्षय भोरजे और शुभम आउटे के रूप में हुई है.

ओडिशा से महाराष्ट्र में हो रही थी गांजे की तस्करी

गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद महासमुंद पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अहम खुलासा किया है. गांजे की यह खेप ट्रक के जरिए महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी. इनके पास से कुल 950 किलो गांजा जब्त किया गया है. महासमुंद में बीते 15 दिनों के अंदर 1831 किलो गांजा जब्त किया गया है.