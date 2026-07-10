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खरीफ सीजन के बीच कांकेर कृषि विभाग अलर्ट, 13 खाद केंद्रों सहित अन्य सेंटरों पर एक्शन

कांकेर में कृषि विभाग ने खरीफ सीजन के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई की है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Kanker Agriculture Department Raid
कांकेर कृषि विभाग का छापा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 8:49 PM IST

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कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले में कृषि विभाग ने किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए बड़ी कार्रवाई की है. जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने विकासखंड कोयलीबेड़ा के परलकोट क्षेत्र में कृषि आदान विक्रय केंद्रों का सघन निरीक्षण किया. यहां नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कई दुकानों की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया. निरीक्षण के दौरान बीज स्रोत प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन नहीं किए जाने, उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन, स्टॉक रजिस्टर, विक्रय अभिलेख, मूल्य सूची एवं लाइसेंस संबंधी अनियमितताएं पाई गईं. इसके चलते 13 खाद बिक्री केंद्रों पर कार्रवाई की.

जानिए किन केंद्रों पर हुई कार्रवाई

  • मेसर्स देवनाथ एजेंसी
  • बैरागी कृषि केंद्र
  • मंडल खाद विक्रय केंद्र
  • मिस्त्री कृषि केंद्र
  • पूनम कृषि केंद्र
  • सरदार कृषि केंद्र
  • देव कृषि केंद्र
  • तरफदार कृषि केंद्र
  • प्रिया कृषि केंद्र
  • दिलीप कृषि केंद्र
  • सरकार कृषि केंद्र
  • संजू कृषि केंद्र

इसके अलावा 5 बीज विक्रय केंद्रों और दो कीटनाशक केंद्रों पर भी कार्रवाई हुई है. इन सभी केंद्रों को नोटिस जारी किया गया है. जो इस प्रकार है.

  • मिस्त्री कृषि केंद्र
  • तरफदार कृषि केंद्र
  • एनके कृषि केंद्र
  • आशा कृषि केंद्र
  • मिस्त्री कृषि केंद्र छोटेबेठिया
  • मंडल खाद एवं कीटनाशक केंद्र
  • मिस्त्री कृषि एवं कीटनाशक केंद्र

खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि से संबंधित दुकानों का निरीक्षण किया गया. कुछ दुकानों में खामियां पाई गई है. उन दुकानों में कार्रवाई की गई है. साथ ही किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत एवं लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खाद, बीज और कीटनाशक खरीदें. खरीदारी के समय पक्का बिल जरूर लें- जितेंद्र कोमरा, कृषि अधिकारी, कांकेर

कांकेर कृषि विभाग ने सभी विक्रेताओं को खाद नियंत्रक आदेश, बीज अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम एवं संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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RAIDS ON FERTILIZER SHOP IN KANKER
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कांकेर कृषि विभाग
CG AGRICULTURE DEPARTMENT

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