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अर्नब चक्रवात तूफान से किसान तबाह, छत्तीसगढ़ में धान की फसल बर्बाद, बीमा कंपनी पर टिकी निगाहें

अर्नब तूफान से धान की फसल तबाह ( ETV BHARAT )

धमतरी : अर्नब चक्रवात के प्रभाव से दो दिनों तक हुई बारिश ने जिले के किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में पककर तैयार धान की फसल बारिश और तेज हवाओं के चलते जमीन पर गिर गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है. चार महीने की मेहनत के बाद तैयार हुई फसल पर पानी फिरने से किसान परेशान हैं. वहीं 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू होने वाली है, ऐसे में कई किसान अब तक अपनी फसल काट भी नहीं पाए थे, जबकि कुछ किसानों ने कटाई के बाद खेतों में धान की फसल रखी हुई थी.

अर्नब तूफान से तबाही पर सर्वे बारिश के बाद खेतों में गिरी धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ने लगी है. नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा सर्वे की प्रक्रिया शुरू कराई गई है. किसानों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था, जिसके माध्यम से प्रभावित किसानों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं. कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिलेभर से अब तक करीब 5 हजार किसानों ने फसल क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया है. फिलहाल बीमा कंपनी द्वारा सर्वे का काम किया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक 10 दिनों के भीतर सर्वे पूरा कर प्रतिवेदन सौंपा जाएगा, जिसके बाद पात्र किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.