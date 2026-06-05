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बस्तर में खाद की कालाबाजारी पर एक्शन, 76 टन खाद जब्त

बस्तर में अवैध खाद की कालाबाजारी पर कृषि विभाग ने कार्रवाई की है. लगातार दुकानों में जांच हो रही है.

Agriculture Department action in Bastar
बस्तर में कृषि विभाग का एक्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 4:51 PM IST

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बस्तर: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. प्रदेश में धान की खेती का समय नजदीक आ रहा है. धान किसानों ने खेती के लिए तैयारी शुरू कर दी है. मानसून के आगमन के साथ प्रदेश में धान की खेती शुरू हो जाएगी. इस दौरान प्रदेश में अवैध खाद बेचने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है. बस्तर में भी धान की खेती को लेकर किसान तैयार हैं. ऐसे में किसानों को अवैध खाद से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है.

बस्तर में खाद की कालाबाजारी पर एक्शन

बस्तर में अवैध खाद की कालाबजारी को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. इधर आदिवासी बाहुल्य इलाके बस्तर में भी खाद की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ा एक्शन कृषि विभाग के द्वारा किया गया है. बस्तर जिले के 31 दुकानों में सघन जांच के दौरान 76 टन अवैध खाद को जप्त किया है. साथ ही 31 दुकानों पर कार्रवाई भी की गई है.

बस्तर में खाद आपूर्ति (ETV BHARAT)

21 दुकानदारों की खाद बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा तीन दुकानों के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं-राजीव श्रीवास्तव, उपसंचालक, कृषि विभाग बस्तर

बस्तर जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी

बस्तर में बिचौलियों द्वारा किसानों को अधिक दामों में बाहर का खाद बेचने और अवैध खाद के भंडारण की सूचना कलेक्टर को मिली थी. जिसके बाद कलेक्टर ने कृषि विभाग को जांच के लिए आदेशित किया था. कलेक्टर के आदेश के बाद एक टीम का गठन हुआ जिले में रेड की कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई में बस्तर ब्लॉक और बकावंड ब्लॉक में बिना दस्तावेज से भंडारण किए गए 76 टन खाद को जप्त किया गया है. इसके साथ ही खाद बेचने वाले व्यापरियों को दो टूक कह दिया गया है कि अगर वे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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