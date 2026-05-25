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एमसीबी में बिजली कनेक्शन के नाम पर घूसखोरी, एसीबी ने लिया तगड़ा एक्शन, जेई रिश्वत लेते गिरफ्तार

एमसीबी जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है. एक जेई को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है.

Anti Corruption Bureau Action
एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 25, 2026 at 9:40 PM IST

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एमसीबी: छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एमसीबी जिले में बड़ा एक्शन लिया है. यहां बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था. शिकायत मिलने पर एसीबी ने बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता मनीष कुमार बजाज को 9 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत की मांग

मिली जानकारी के अनुसार मनेंद्रगढ़ के डोमनापारा निवासी रमेश कुमार ने घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था. आरोप है कि कनिष्ठ अभियंता मनीष कुमार बजाज और लाइनमैन राकेश शुक्ला ने कनेक्शन लगाने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. दोनों ने कहा था कि घर तक बिजली लाइन खींचने और कनेक्शन जारी करने में खर्च आता है, इसलिए पैसे देने होंगे.

एमसीबी में एसीबी की कार्रवाई (ETV BHARAT)

हमसे बिजली कनेक्शन लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी. कुल 10 हजार रुपये की घूस मांगी गई थी. मैंने इसकी शिकायत एसीबी में कर दी- रमेश कुमार, पीड़ित

जूनियर इंजीनियर घूस लेते गिरफ्तार

पीड़ित रमेश कुमार ने मामले की शिकायत अंबिकापुर स्थित एसीबी कार्यालय में की. शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. टीम मनेंद्रगढ़ पहुंची और शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम लेकर आरोपियों के पास भेजा गया. जैसे ही रमेश कुमार ने 9 हजार 500 रुपये की राशि जेई मनीष कुमार बजाज को सौंपी, पहले से घात लगाए बैठी एसीबी टीम ने तत्काल दबिश देकर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार जेई मनीष कुमार बजाज और लाइनमैन राकेश शुक्ला को आगे की पूछताछ के लिए अंबिकापुर ले जाया गया है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है- प्रमोद कुमार खेस, डीएसपी, एसीबी

एसीबी की कार्रवाई से मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से एमसीबी के बिजली विभाग में हड़कंप की स्थिति है. एसीबी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में घूसखोरी पर और सख्त एक्शन होगा.

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