ETV Bharat / state

भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला, दो और आरोपी गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई

रायपुर : छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना घोटाला लगातार सुर्खियों में है. भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में फरार 2 आरोपी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को गिरफ्तार किया है. भारतमाला परियोजना मुआवजा राशि में गड़बड़ी करने के केस में यह कार्रवाई हुई है. इस स्कैम में तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे और तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे.

पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने धारा 467, 468, 471, 420 और 409 के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा 120बी, भादवि एवं 7 सी, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत यह कार्रवाई की गई है.

भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले में गिरफ्तारी (ETV BHARAT)

एंटी करप्शन ब्यूरो ने दी जानकारी

एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को प्रेस रिलीज जारी की है. एसीबी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया कि "रायपुर-विशाखापट्नम एवं दुर्ग-बायपास भारतमाला परियोजना सड़क निर्माण के मामले में महत्वपूर्ण फरार आरोपी शशिकांत कुर्रे, तत्कालीन तहसीलदार अभनपुर एवं लखेश्वर प्रसाद किरण, तत्कालीन नायब तहसीलदार को अरेस्ट किया गया है. इन्होंने पद का दुरूपयोग कर आपराधिक साजिश रची. इन्होंने अपने अंडर में तैनात पटवारी, राजस्व निरीक्षक, भूमाफिया और अन्य के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर राजस्व अभिलेख दस्तावेज तैयार करवाया. उसके बाद प्रभावित भू-स्वामियों को वास्तविक मुआवजा से कई गुना अधिक मुआवजा राशि दिलवाकर शासन को करोड़ों रूपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया.

दोनों को कोर्ट से भी मिल चुका है झटका

इस केस में दोनों अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया. इन आरोपियों के साथ ही अन्य फरार चल रहे लोकसेवकों के खिलाफ पूर्व में विशेष न्यायालय से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. विशेष न्यायालय रायपुर में कुर्की की कार्यवाही के लिये अभी केस लगा हुआ है. गिरफ्तार किए गए तत्कालीन तहसीलदार और नायब तहसीलदार को 20 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेजा गाय है. इस दौरान दोनों से भारतमाला परियोजना मुआवजा राशि से संबंधित सवाल को एसीबी पूछताछ करेगी.