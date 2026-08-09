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धमतरी में लाइट और साउंड के हाईटेक उपकरणों से सजा CG-05 एक्सपो, देशभर से पहुंचे व्यापारी-खरीदार, करोड़ों के कारोबार की उम्मीद

40 से ज्यादा स्टॉल, 2 दिन में 100 करोड़ के कारोबार का अनुमान, मेयर रामू रोहरा ने भी लिया जायजा

CG 05 Expo Dhamtari
धमतरी में लाइट और साउंड के हाईटेक उपकरणों से सजा CG-05 एक्सपो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2026 at 8:56 PM IST

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धमतरी: श्यामतराई स्थित नई कृषि मंडी में दो दिवसीय CG-05 एक्सपो का आयोजन किया गया है. यूनिटी इवेंट द्वारा आयोजित इस एक्सपो का यह पांचवां वर्ष है. हर साल की तरह इस बार भी एक्सपो में छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों से व्यापारी और खरीदार पहुंचे हैं. साउंड, लाइट, एसएफएक्स और खुशी के आयोजनों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से जुड़े उत्पादों के यहां कई स्टॉल लगाए गए हैं.

लाइट और साउंड के हाईटेक उपकरणों से सजा CG-05 एक्सपो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे राज्यों से भी पहुंचे व्यापारी

आयोजकों के मुताबिक CG-05 एक्सपो को लेकर व्यापारियों के साथ-साथ ग्राहकों में भी खासा उत्साह रहता है. एक्सपो में मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों से व्यापारी पहुंचे हैं. छत्तीसगढ़ के डीलरों के माध्यम से भी बड़ी संख्या में कंपनियां और कारोबारी इसमें शामिल हुए हैं.

CG 05 Expo Dhamtari
40 से ज्यादा स्टॉल, 2 दिन में 100 करोड़ के कारोबार का अनुमान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

40 से ज्यादा स्टॉल

आयोजकों का कहना है कि देश के दूसरे राज्यों से आने वाले व्यापारियों को छत्तीसगढ़ में अपना डीलर तैयार करना होगा, जिसके बाद उन्हें एक्सपो में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा. इस बार एक्सपो में 40 से अधिक व्यापारियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं.

यहां साउंड सिस्टम, लाइटिंग, एसएफएक्स समेत ऐसे कई आधुनिक उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल शादी, सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन और अन्य खुशी के अवसरों में किया जाता है. आयोजनकर्ताओं का कहना है कि एक्सपो का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में व्यापार को बढ़ावा देना और धमतरी को व्यापारिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पहचान दिलाना है.

एक्सपो खत्म होते ही हम अगले साल के आयोजन की तैयारियां शुरू कर देते हैं. 5 साल से आयोजन होने के पीछे व्यापारियों और ग्राहकों का भरोसा सबसे बड़ी वजह है. अलग-अलग राज्यों से आने वाले व्यापारी यहां अपने उत्पादों की जानकारी और नई तकनीक से जुड़े उपकरण लेकर पहुंचते हैं, वहीं स्थानीय व्यापारी और ग्राहक भी अपनी जरूरत के मुताबिक सामान खरीदते हैं.- बृजेश सिन्हा, आयोजक समिति मेंबर

CG 05 Expo Dhamtari
देशभर से पहुंचे व्यापारी-खरीदार, करोड़ों के कारोबार की उम्मीद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 दिन में 100 करोड़ के कारोबार का अनुमान

नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने एक्सपो का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि CG-05 एक्सपो का इंतजार उद्योगपति, ग्राहक, डीलर और व्यापारियों के साथ धमतरीवासियों को भी रहता है. उन्होंने लगातार पांच वर्षों से एक्सपो के आयोजन और व्यापारियों का भरोसा बनाए रखने को बड़ी उपलब्धि बताया. महापौर ने कहा कि दो दिनों में एक्सपो के जरिए करीब 100 करोड़ रुपये तक का व्यापार होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि हर वर्ष जो व्यापारी और ग्राहक धमतरी आते हैं, उनमें से कई अगले साल भी वापस आते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार नए सामान की खरीदारी करते हैं.

कई ऐसे उत्पाद भी धमतरी में देखने और खरीदने को मिल रहे हैं, जिनकी यहां आसानी से कल्पना नहीं की जा सकती थी. भारत के साथ-साथ चीन में निर्मित कुछ उत्पाद भी देखने को मिले. हालांकि भारतीय उत्पाद भी बहुत अच्छे हैं. चाइना से एक्सपोर्ट को लेकर व्यापारियों से बात हुई है. उम्मीद है आने वाले समय में ऐसे उत्पादों का भारत में ही निर्माण और आयात बढ़ेगा.- रामू रोहरा, महापौर

आयोजकों का कहना है कि CG-05 एक्सपो केवल सामानों की प्रदर्शनी और खरीद-बिक्री का आयोजन नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से धमतरी को प्रदेश और देश के अन्य व्यापारिक बाजारों से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है. यही वजह है कि पांचवें वर्ष में भी एक्सपो को लेकर व्यापारियों और ग्राहकों में उत्साह देखने को मिल रहा है.

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