राजस्थान में CET का बदलेगा पैटर्न: अब होगी निगेटिव मार्किंग, बढ़ाई वैधता अवधि, ये होगा परीक्षा का माह
प्रदेश की 19 बड़ी भर्तियां सीईटी स्कोर के आधार पर ही आयोजित होंगी.
Published : May 17, 2026 at 7:43 PM IST
जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली समान पात्रता परीक्षा (CET) में इस बार परीक्षा के नियमों और पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे. सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि अब CET में निगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी. इसके साथ ही परीक्षा की वैधता अवधि भी एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई है, जिससे करीब 20 लाख अभ्यर्थियों को सीधा फायदा मिलेगा.
अब गलत जवाब पर कटेंगे अंक: प्रदेश में समान पात्रता परीक्षा स्नातक और सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा का इंतजार प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं. बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने संकेत दिए हैं कि सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा नवंबर 2026 में और सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा दिसंबर 2026 में आयोजित की जा सकती है. उन्होंने बताया कि अब तक सीईटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन नई व्यवस्था में गलत उत्तर देने पर एक तिहाई (1/3) अंक काटे जाएंगे. इससे परीक्षा का स्तर और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ने की संभावना है. वहीं पात्रता के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना ही अनिवार्य किया गया है. जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
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अधिकांश बड़ी भर्तियों में सीईटी अनिवार्य: राज्य की अधिकांश बड़ी भर्तियों में अब सीईटी अनिवार्य कर दी गई है. ऐसे में सीईटी पास करना युवाओं के लिए पहली शर्त बन चुका है. सीईटी के आधार पर जिन प्रमुख भर्तियों का रास्ता खुलेगा उनमें पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी (VDO), कनिष्ठ लेखाकार, एलडीसी, प्लाटून कमांडर, छात्रावास अधीक्षक और पुलिस कांस्टेबल जैसी भर्तियां शामिल हैं. बताया जा रहा है कि करीब 19 बड़ी भर्तियां सीईटी स्कोर के आधार पर ही आयोजित होंगी. ऐसे में ये परीक्षा अब राजस्थान की सबसे अहम पात्रता परीक्षाओं में शामिल हो चुकी है.
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तीन साल तक मान्य रहेगा स्कोर: पहले सीईटी की वैधता केवल एक साल थी, जिसके कारण युवाओं को बार-बार परीक्षा देनी पड़ती थी. अब इसे बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है. इससे अभ्यर्थियों को बार-बार आवेदन और परीक्षा शुल्क के बोझ से राहत मिलेगी. साथ ही भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी आने की उम्मीद है. वहीं, राजस्थान में वर्ष 2024 के बाद सीईटी का आयोजन नहीं हो पाया है. भर्ती कैलेंडर जारी होने के बावजूद सीईटी नहीं होने से कई भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं. वर्तमान में कुछ भर्तियां पुरानी सीईटी के आधार पर कराई जा रही हैं, जिससे नए अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है.
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पात्रता के लिए अहम रहेंगे बदलाव: सीईटी अब केवल पात्रता परीक्षा नहीं रह गई है, बल्कि राजस्थान की सरकारी नौकरियों का प्रवेश द्वार बन चुकी हैं. ऐसे में निगेटिव मार्किंग लागू होने से जहां तैयारी का स्तर गंभीर होगा, वहीं तीन साल की वैधता युवाओं को स्थिरता देगी. आने वाले दिनों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकाली जाने वाली विज्ञप्ति पर लाखों अभ्यर्थियों की नजर टिकी रहेगी.